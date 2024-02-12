Сейм рассматривает предложение о продлении ограничений для граждан России и Беларуси еще на один год

После внесения поправки в Закон об ограничительных мерах были одобрены консенсусом.
Заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, представивший законопроект, объясняя причины, по которым предлагается продлить применение санкций, отметил, что обстоятельства и геополитическая ситуация с прошлого года совершенно не изменились. Поэтому, по его словам, важно и дальше должным образом управлять потенциальными рисками для безопасности страны.
"Агрессия продолжается, гибнут мирные жители, гражданская инфраструктура подвергается нападениям – вы это прекрасно знаете. Поэтому, в ответ на продолжающуюся войну и на то, что эти действия оказывают драматическое влияние не только на Украину, но и на Европу и нашу безопасность, мы представляем этот законопроект", - сказал Й. Сурвила с трибуны зала пленарных заседаний Сейма.
Он указал на основные изменения, которые предусмотрены в поправках, представленных правительством. В проекте предлагается не только продлить ограничения до 2 мая следующего года, но и ужесточить проверку граждан Беларуси, пересекающих границу Литвы по шенгенской визе – таких лиц будут дополнительно оценивать и проверять на предмет возможных рисков. В настоящее время эта процедура уже действует для граждан России.
В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Законопроект также направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как и в предыдущем решении, поправки в закон предусматривают ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.
В случае принятия Сеймом поправок к закону, ограничительные меры будут продлены до 2 мая 2025 года.