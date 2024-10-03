Сейм принял резолюцию о признании Иранского корпуса стражей исламской революции террористической организацией

За эту революцию проголосовали 60 членов Сейма, воздержавшихся и выступивших против не было.
„Иранский корпус стражей исламской революции является террористической организацией, и ее деятельность представляет угрозу международной безопасности и стабильности“, - говорится в принятой Сеймом резолюции.
Призывая парламентариев поддержать эту резолюцию, консерватор Арвидас Анушаускас подчеркнул сотрудничество Ирана с ХАМАС, Хезболлой и другими организациями.
„Позиция Литвы должна быть очень четкой. Ни у кого нет иллюзий, что режимы Ирана и России не только поддерживают эти организации, но и пытаются через них влиять на страны Запада“, - сказал бывший министр обороны.
Вторивший ему однопартиец Жигимантас Павилёнис подчеркнул необходимость побудить европейские страны последовать этому примеру.
„Если Европа сделает это, мы можем превратить это в еще более серьезные санкции, и это уже не будет просто нашими заявлениями“, - в зале заседаний сказал Ж. Павилёнис.
Резолюция осуждает прямые удары иранских беспилотников и ракет по Израилю и его жителям в середине апреля и начале октября.
Также осуждается сотрудничество Ирана и России с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом, Ансар Аллахом (хуситами) и другими террористическими организациями и их поддержка.
В документе подчеркивается военная поддержка Корпусом стражей исламской революции России, осуществляющей военную агрессию против Украины. С 2022 года эта страна поставляет России беспилотники и боеприпасы, которые используются против критически важной инфраструктуры и гражданского населения Украины, а с сентября этого года Иран снабжает Москву баллистическими ракетами.
В нем также подчеркивается систематический захват Ираном и Россией заложников граждан третьих стран, выдвижение их правительствам политических требований и незаконное задержание кораблей этих стран.
Также осуждаются террористические атаки в третьих странах, организуемые Стражами исламской революции и Российской Федерацией, в том числе нападение на синагогу Бохума в Германии в ноябре 2022 года.
В резолюции констатируется, что нынешнее иранское правительство, пришедшее к власти недемократическим путем в ходе революции 1979 года, уже более 40 лет систематически проводит репрессии, дискриминационную политику в отношении женщин и нарушает права человека в отношении своих граждан. Они также проводили репрессии против протестующих – жителей, вышедших на улицы в сентябре 2022 года из-за убийства Махсы Амини, иранки курдского происхождения.
В документе выражается обеспокоенность тем, что Корпус стражей исламской революции не выполняет свои ядерные обязательства в соответствии с соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, продолжает быстро наращивать свои запасы обогащенного урана сверх разрешенного уровня и отказывается конструктивно и всесторонне сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
В резолюции также констатируется, что Корпус стражей исламской революции, его руководители и подразделения несут ответственность за эти решения и их реализацию, а также то, что по этим причинам в отношении Корпуса стражей исламской революции, его руководителей и подразделений применяются ограничительные меры Европейского союза.
Корпус стражей исламской революции также признан террористической организацией Соединенными Штатами Америки и Канадой.