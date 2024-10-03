Сейм принял резолюцию о признании Иранского корпуса стражей исламской революции террористической организацией

„Позиция Литвы должна быть очень четкой. Ни у кого нет иллюзий, что режимы Ирана и России не только поддерживают эти организации, но и пытаются через них влиять на страны Запада“, - сказал бывший министр обороны.

„Иранский корпус стражей исламской революции является террористической организацией, и ее деятельность представляет угрозу международной безопасности и стабильности“, - говорится в принятой Сеймом резолюции.

За эту революцию проголосовали 60 членов Сейма, воздержавшихся и выступивших против не было.

„Если Европа сделает это, мы можем превратить это в еще более серьезные санкции, и это уже не будет просто нашими заявлениями“, - в зале заседаний сказал Ж. Павилёнис.

Резолюция осуждает прямые удары иранских беспилотников и ракет по Израилю и его жителям в середине апреля и начале октября.

Также осуждается сотрудничество Ирана и России с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом, Ансар Аллахом (хуситами) и другими террористическими организациями и их поддержка.