Сейм принял поправки, позволяющие учреждениям закупать дроны с китайскими комплектующими

 
ELTA
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Dronai Ukrainos kare
Dronai Ukrainos kare
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В четверг Сейм принял поправки к Закону о государственных закупках, которые предусматривают разрешение организациям, важным для безопасности, приобретать и использовать для тестирования, либо передавать в другие страны дроны, в которых используются комплектующие китайских производителей.

За проект проголосовали 77 депутатов, против – 3, воздержался 21 парламентарий.
Предложение предусматривает, что организации смогут передать закупленные дроны с китайскими комплектующими в качестве поддержки Украине, борющейся с российской агрессией.

Подчеркивается, что из-за нехватки оружия и боеприпасов в Украине дроны стали важной частью боевых действий.

Подчеркивается, что такие исключения не нанесут вред интересам национальной безопасности страны, поскольку такие дроны или другая продукция не будет использоваться в деятельности закупающих организаций, важных для безопасности.

Инициаторы проекта утверждают, что в настоящее время важные для безопасности организации не могут приобретать товары, производитель которых или контролирующее их лицо зарегистрированы в Китае. Аргументируется это тем, что они считаются ненадежными.

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