Сейм принял поправки, позволяющие учреждениям закупать дроны с китайскими комплектующими

За проект проголосовали 77 депутатов, против – 3, воздержался 21 парламентарий.

Предложение предусматривает, что организации смогут передать закупленные дроны с китайскими комплектующими в качестве поддержки Украине, борющейся с российской агрессией.

Подчеркивается, что из-за нехватки оружия и боеприпасов в Украине дроны стали важной частью боевых действий.

Подчеркивается, что такие исключения не нанесут вред интересам национальной безопасности страны, поскольку такие дроны или другая продукция не будет использоваться в деятельности закупающих организаций, важных для безопасности.