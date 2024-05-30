Сейм одобрил создание агентства, которое будет заботиться о материальных нуждах мигрантов

Эти поправки к Закону о правовом статусе иностранцев одобрили 96 парламентариев, 1 проголосовал против, 9 воздержались.
Закон предусматривает, что правительство назначит учреждение, обязанное заботиться о материальных условиях жизни просителей убежища в Литве. Это агентство будет управлять местами временного размещения мигрантов, заботиться об их транспортировке до места размещения, медицинском осмотре и уходе, а также оказывать юридические и переводческие услуги.
Как предусматривается, мигранты, пересекшие границу и обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища в пограничных пунктах пропуска, транзитных зонах или вскоре после незаконного пересечения государственной границы, будут размещены в месте временного размещения, деятельность которого будет контролироваться назначенным правительством учреждением. Мигранты будут жить в таких учреждениях до тех пор, пока не будет принято решение об их допуске в Литву. Кроме того, закон предусматривает, что мигранты не будут размещаться на пограничных пунктах пропуска, в транзитных зонах или Службе охраны государственной границы (СОГГ).
По мнению МВД, которое инициировало изменения в законе, необходимость иметь одно учреждение, которое бы занималось исключительно благополучием мигрантов, возникла после кризиса нелегальных мигрантов 2021 года на границе Беларуси и Литвы.
Как поясняется в законе, именно тогда стало ясно, что государственные институты не способны должным образом обеспечить огромный поток пересекающих границу беженцев, а функции разных институтов дублируются.
По оценке министерства, СОГГ, занимавшаяся приемом мигрантов, выполняла функции, несвойственные ей как правоохранительному органу. В результате учреждение не могло выполнять свои прямые обязанности и защищать государственную границу, не была обеспечена защита уязвимых лиц и равные условия приема мигрантов.
Такое приемное учреждение, как указывает МВД, будет подчиняться Министерству социальной защиты и труда (МСЗТ). С этой целью также вносятся изменения в Закон о гарантированной государством юридической помощи. По словам инициаторов изменений, после передачи полномочий МСЗТ будет лучше обеспечено соблюдение международных норм в области прав человека.
Планируемая дополнительная потребность в бюджетных средствах на деятельность учреждения, обеспечивающего прием мигрантов, составляет 2,68 млн евро в 2024 году, 5,8 млн евро в 2025 году и 6,45 млн евро в 2026 году.
Согласно проекту, данные расходы планируются с учетом прогноза приема и размещения в среднем 800 человек и учета геополитической напряженности в регионе. Окончательные затраты на обеспечение условий приема будут зависеть от количества размещаемых иностранцев.
В 2018 году о предоставлении убежища в Литовской Республике обратились 423 иностранца, в 2019 году – 646, в 2020 году – 321, в 2021 году – 4259, в 2022 году – 1051.
Согласно концепции реорганизации системы приема и размещения мигрантов, принятой Правительством в мае 2022 года, важнейшим элементом реорганизации системы приема и размещения мигрантов является закрепление функций по обеспечению условий приема мигрантов в одном учреждении.
Большинство этих изменений вступят в силу с 1 июля этого года.