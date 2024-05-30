2024.05.30 17:19

Сейм одобрил создание агентства, которое будет заботиться о материальных нуждах мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Migrantų stovyklą Medininkuose
Migrantų stovyklą Medininkuose
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В четверг Сейм принял закон, который обязует специальное ведомство заботиться о материальном благополучии нелегальных мигрантов, обеспечивая более слаженный процесс приема просителей убежища.

Эти поправки к Закону о правовом статусе иностранцев одобрили 96 парламентариев, 1 проголосовал против, 9 воздержались.

Закон предусматривает, что правительство назначит учреждение, обязанное заботиться о материальных условиях жизни просителей убежища в Литве. Это агентство будет управлять местами временного размещения мигрантов, заботиться об их транспортировке до места размещения, медицинском осмотре и уходе, а также оказывать юридические и переводческие услуги.

Как предусматривается, мигранты, пересекшие границу и обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища в пограничных пунктах пропуска, транзитных зонах или вскоре после незаконного пересечения государственной границы, будут размещены в месте временного размещения, деятельность которого будет контролироваться назначенным правительством учреждением. Мигранты будут жить в таких учреждениях до тех пор, пока не будет принято решение об их допуске в Литву. Кроме того, закон предусматривает, что мигранты не будут размещаться на пограничных пунктах пропуска, в транзитных зонах или Службе охраны государственной границы (СОГГ).

По мнению МВД, которое инициировало изменения в законе, необходимость иметь одно учреждение, которое бы занималось исключительно благополучием мигрантов, возникла после кризиса нелегальных мигрантов 2021 года на границе Беларуси и Литвы.

Как поясняется в законе, именно тогда стало ясно, что государственные институты не способны должным образом обеспечить огромный поток пересекающих границу беженцев, а функции разных институтов дублируются.

По оценке министерства, СОГГ, занимавшаяся приемом мигрантов, выполняла функции, несвойственные ей как правоохранительному органу. В результате учреждение не могло выполнять свои прямые обязанности и защищать государственную границу, не была обеспечена защита уязвимых лиц и равные условия приема мигрантов.

Такое приемное учреждение, как указывает МВД, будет подчиняться Министерству социальной защиты и труда (МСЗТ). С этой целью также вносятся изменения в Закон о гарантированной государством юридической помощи. По словам инициаторов изменений, после передачи полномочий МСЗТ будет лучше обеспечено соблюдение международных норм в области прав человека.

Планируемая дополнительная потребность в бюджетных средствах на деятельность учреждения, обеспечивающего прием мигрантов, составляет 2,68 млн евро в 2024 году, 5,8 млн евро в 2025 году и 6,45 млн евро в 2026 году.

Согласно проекту, данные расходы планируются с учетом прогноза приема и размещения в среднем 800 человек и учета геополитической напряженности в регионе. Окончательные затраты на обеспечение условий приема будут зависеть от количества размещаемых иностранцев.

В 2018 году о предоставлении убежища в Литовской Республике обратились 423 иностранца, в 2019 году – 646, в 2020 году – 321, в 2021 году – 4259, в 2022 году – 1051.

Согласно концепции реорганизации системы приема и размещения мигрантов, принятой Правительством в мае 2022 года, важнейшим элементом реорганизации системы приема и размещения мигрантов является закрепление функций по обеспечению условий приема мигрантов в одном учреждении.

Большинство этих изменений вступят в силу с 1 июля этого года.

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