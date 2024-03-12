Сейм одобрил предложение разрешить военнообязанным владеть некоторыми видами автоматического оружия

Предусматривающие это поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами после внесения поддержали 100 членов Сейма, 1 проголосовал против, 14 воздержались. Теперь этот вопрос будет передан на рассмотрение парламентских комитетов по национальной безопасности и обороне, а также по вопросам здравоохранения.
В зарегистрированных консерваторами Лауринасом Кащюнасом и Паулюсом Саударгасом поправкам предлагается предусмотреть возможность для военнообязанных, прошедших базовую военную подготовку, приобретать и владеть некоторым оружием категории А, глушителями, оружием категорий В и С, а также боеприпасами к ним. Оружие военнообязанными могло бы использоваться для совершенствования своих практических навыков.
Разрешение на владение оружием будет действовать в течение 2 лет, а затем может быть продлено еще на 5 лет по решению начальника полиции или иного уполномоченного лица. Такое право будет действовать до тех пор, пока военнообязанные не достигнут 60-летнего возраста.
Однако разрешение на хранение и использование огнестрельного оружия могут получить лица старше 21 года. Им необходимо предъявить военное удостоверение, подтверждающее, что они имели право на ношение оружия во время службы, а также сдать соответствующий экзамен.
Солдаты активного резерва также имели бы право пользоваться и носить огнестрельное оружие. На них не будет распространяться возрастное ограничение в 21 год, как на солдат-добровольцев, солдат профессиональной военной службы или стрелков.
Инициаторы поправок надеются, что изменения в порядок помогут реализовать принцип всеобщей обороны и позволят гражданам более эффективно участвовать в национальной обороне.
Закон должен вернуться на рассмотрение Сейма 4 июня.