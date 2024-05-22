Сейм не спешит официально признать литовскую религиозную общину Свидетелей Иеговы

Во вторник за проект постановления об отказе в государственном признании этой общины проголосовали 67 депутатов Сейма, 6 были против, 17 депутатов воздержались. Это голосование было неокончательным, данный документ еще ожидает третье чтение в Сейме.

В проекте постановления, подготовленном с учетом заключения Минюста, отмечается, что литовская религиозная община Свидетелей Иеговы не соответствует положениям Конституции и Закона о религиозных общинах и сообществах, требующим, чтобы "ее учение и обряды не противоречили законам и морали".