Сейм назначил председателя Комитета по национальной безопасности и обороне

За проголосовали 106 членов Сейма, голосов против не было, 1 парламентарий воздержался.

"Предлагаю утвердить члена Сейма Арвидаса Поцюса на пост председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литовской Республики. Вчера комиссия провела заседание и избрала председателем комиссии Арвидаса Поцюса. Призываю утвердить его кандидатуру", - сказал в ходе заседания заместитель председателя Сейма Юргис Разма.

На внеочередном заседании в понедельник КНБО одобрил кандидатуру делегированного консерваторами парламентария А. Поцюса.