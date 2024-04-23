Сейм будет голосовать по поправкам, которые позволят Rheinmetall проще начать строительство завода в Литве

Изменения к закону, которые в срочном порядке рассматриваются Сеймом, предусматривают, что проекты, связанные с оборонными потребностями, могут строиться на неурбанизированных территориях без процедур территориального планирования с муниципалитетом. В этом случае не будет обязательным информировать общественность о проекте или начале строительных работ.

Однако процесс оценки воздействия на окружающую среду и участие в нем общественности не меняются.

По мнению Минэкономики и инноваций, необходимость изменения законов была обусловлена ​​геополитическими изменениями.