Сейм будет голосовать по поправкам, которые позволят Rheinmetall проще начать строительство завода в Литве

Изменения к закону, которые в срочном порядке рассматриваются Сеймом, предусматривают, что проекты, связанные с оборонными потребностями, могут строиться на неурбанизированных территориях без процедур территориального планирования с муниципалитетом. В этом случае не будет обязательным информировать общественность о проекте или начале строительных работ.
Однако процесс оценки воздействия на окружающую среду и участие в нем общественности не меняются.
По мнению Минэкономики и инноваций, необходимость изменения законов была обусловлена геополитическими изменениями.
Министр Аушрине Армонайте ранее заявила, что поправки направлены на ускорение начала деятельности немецкого производителя Rheinmetall, который намерен построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов. Также, по ее словам, сейчас ведутся переговоры с оборонными компаниями США и Франции.
16 апреля министр экономики и инноваций А. Армонайте и министр обороны Лауринас Кащюнас подписали с представителем Rheinmetall Максимилианом Фрохом письмо о намерениях относительно строительства завода по производству боеприпасов в Литве.
Ранее компания Rheinmetall заявляла, что намерена построить в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.