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Находящийся с визитом в Вильнюсе сенатор США, республиканец Боб Портман во вторник заявил, что Вашингтон должен ввести секторные санкции для Минска, потому что они будут эффективнее, чем применение ограничений к отдельным лицам.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Секторые санкции точно будут эффективнее", - сказал политик журналистам на пресс-конференции во вторник.

По словам Б. Портмана, секторные санкции должны быть направлены так, чтобы причинить боль режиму авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"Это могли бы быть секторы продукции или промышленности, где бы мы видели определенное воздействие", - добавил он.

Сенатор посетил Вильнюс вместе с коллегами-демократами Джин Шахин и Крисом Мерфи. Американские политики встретились с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Сенаторы посетили Литву чуть больше недели спустя после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания летевших им блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Парламентарии США заявили, что такие действия не могут оставаться без ответа, а задержанные, как и другие политзаключенные Беларуси, должны быть освобождены.

Политики также поблагодарили Литву за лидерство.

Белый дом в пятницу объявил, что из-за этих действий Минска США введут санкции для Беларуси. Как утверждают США, совместно с Евросоюзом сейчас идет подготовка целевых санкций, направленных на ключевых деятелей режима А. Лукашенко.

В свою очередь, К. Мерфи сказал, что санкции должны быть "сильными, действенными и скоординированными с союзниками".

"Мы также должны направить четкий месседж миру, что демократическое сообщество во главе с США и ЕС не позволит брутальному диктатору уйти от ответственности за преследование политических оппонентов", - сказал он.

Д. Шахин сказала, что А. Лукашенко обязан отпустить всех политзаключенных, а в Беларуси должны быть проведены демократические выборы.

"Пришло время тебе уйти. Уступи место демократически избранному лидеру, более достойному руководить народом", - обратилась сенатор к белорусскому руководителю.

Участвовавшая в этой пресс-конференции С. Тихановская поблагодарила за объявленные до этого времен санкции США для Беларуси, однако подчеркнула необходимость введения "дополнительных мер против людей и видов бизнеса, поддерживающих режим".

"Ситуация ухудшается, а репрессии против людей продолжаются", - сказала лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, политзаключенными в Беларуси сейчас считается более 450 человек.

Во вторник главный редактор Telegram-канала Nexta Тадеуш Гичан в аккаунте Twitter сообщил, что, вероятно, режим в Минске сначала планировал перехватить самолет с С. Тихановской.

По его словам, аккаунт электронной почты, с которого, как утверждает Беларусь, была выслана угроза о вероятной бомбе на борту самолета Ryanair, создан 14 мая, когда в Греции была сама С. Тихановская.

Сама лидер белорусской оппозиции сказала, что знает об этой информации, однако подтвердить ее не может.

"У нас нет доказательств", - сказала она.

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