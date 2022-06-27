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Сенатор США Ричард Джозеф Дурбин, находящийся с визитом в Вильнюсе, призывает не делать исключений в санкциях Европейского Союза (ЕС) в отношении калининградского транзита.
US Senator Richard Durbin
US Senator Richard Durbin
© AP / Scanpix

"Грузовой железнодорожный транзит между Беларусью и Калининградом должен регулироваться теми же правилами, которые ЕС установил для всех, без исключений", — заявил в понедельник в Сейме американский политик после получения награды - звезды им. Александраса Стульгинскиса.

Дурбин подчеркнул, что "проблема Калининграда, если это вообще проблема, - произведение Владимира Путина". По его словам, именно война в Украине привела мир к нынешней ситуации.

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"Он мог бы прекратить это уже завтра. И он должен это сделать", — сказал американский сенатор.

По словам политика, санкции ЕС соответствуют подходу как НАТО, так и США к ситуации в регионе.

После вступления в силу санкций ЕС на прошлой неделе Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснения Европейской Комиссии.

Москва со своей стороны заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответными мерами.

В настоящее время Комиссия готовит обновленную информацию о применении санкций.

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус, также получивший награду им. Стульгинскиса, заявил, что Литва в этой ситуации поступила правильно.

"Я не вижу, чтобы Литва что-то сделала или поступила как выскочка, мы просто выполнили обязательство, которое зависит от нашего государства", - сказал он.

По словам Адамкуса, Россия постоянно угрожала и будет угрожать, это "провокация, которой мы не должны поддаваться".

Спикер Верховного Совета-Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что своими угрозами "Россия стремится отвлечь внимание от ужасной войны в Украине".

Он раскритиковал возможность исключений в санкциях для калининградского транзита.

"Было бы прискорбно, если бы ЕС проявил такую ​​слабость", — сказал Ландсбергис.

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