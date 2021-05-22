"Сектор Газа находится в заложниках у террористов": Эксперт по Ближнему Востоку – об арабо-израильском конфликте

В ответ на массовые обстрелы террористов Израиль начал военную операцию «Страж стен». Джихадисты выпустили по территории мирных городов еврейского государства свыше 4 000 ракет – большинство из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В свою очередь, ЦАХАЛ точечно ударил по боевикам, поразив около 1 500 целей. Армия поразила около 1 500 целей – были ликвидированы военные лидеры ХАМАС, разрушена используемая террористами инфраструктура, парализована сеть подземных коммуникаций «метро», по которой в анклав нелегально поставлялось оружие, техника и ракеты.

С израильской стороны погибли не менее 12 человек, более 50 получили серьезные ранения. В Газе погибли 232 человека, 1 900 получили ранения.

В самой стране в ходе операции против террористов впервые за долгие годы произошли столкновения – в ряде городов со смешанным населением израильские арабы начали нападать на евреев и устраивать погромы. В ответ на это часть еврейского населения стала громить арабские лавки. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху осудил насилие и с той, и с другой стороны, приказав полиции жестко пресекать уличные стычки.

Izraelyje tęsiasi susirėmimai tarp kariuomenės ir palestiniečių AFP / Scanpix

Накануне, в ночь с 20 на 21 мая, стороны договорились о прекращении огня, однако в последние часы до перемирия боевики и израильтяне обменялись ракетными ударами. Между тем сегодня в Восточном Иерусалиме у мечети Аль-Акса состоялась многотысячная демонстрация палестинцев. На Западном берегу, которым управляет более умеренная Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом, ХАМАС начал выводить своих сторонников. У мечети и в районе Вифлеема начались столкновения фанатиков с полицией. Не исключено, что режим прекращения огня может сорваться.

Слово эксперту

Какова ситуация в Израиле и в секторе Газа? Что привело к усилению ХАМАС и кто поддерживает джихадистов? Как на конфликт отреагировали в арабском мире и в Европе? Грозит ли евреям новая волна террора со стороны исламистов и есть ли выход из этого кризиса? На эти вопросы нам ответила арабист-востоковед Ксения Светлова – старший научный сотрудник Герцлийского института по изучению стратегии и политики, в прошлом депутат Кнессета.

До того как стать политиком и ученым, Ксения Светлова работала военным корреспондентом. Она освещала Иракскую войну, работала в горячих точках – в Газе, в Ливии, в Сирии, в Малайзии и Ливане. Вела прямой эфир с каирской площади Тахрир в те дни, когда там нападали, насиловали и убивали иностранных журналистов. Израильтянка многократно встречалась с главами арабских государств, брала интервью у глав террористических организаций и палестинских лидеров, в частности – у Ясира Арафата и одного из духовных отцов ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

– В чем принципиальное отличие этого витка напряжения от обострения в 2014 году?

– Это столкновение – еще одна эскалация. Последний конфликт завершился семь лет назад – сейчас стало очевидно, что политика сдерживания ХАМАС не оправдалась. Правительство Израиля применяло метод «кнута и пряника». Если вы будете обстреливать нас ракетами, мы превратим сектор Газа в руины и уничтожим всех лидеров террористического движения, кого возможно. А если все будет тихо и спокойно, то ХАМАС получит возможности для экономического развития в анклаве, Израиль не будет препятствовать получению помощи джихадистам из Катара и тому подобное. Сегодня можно сказать точно – эта стратегия провалилась.

Ксения Светлова © Фото из личного архива

Помимо прочего, ХАМАС применил новые виды вооружения – это были новые ракеты, это были более точные ракеты и тяжелые ракеты. О чем это нам говорит? Похоже, что все свое время они тратят на подготовку к новой войне. Не на улучшение жизни в Газе, не на помощь жителям анклава, а на оружие против израильтян. Таким образом, надежды на мирное сосуществование с ХАМАС рассеиваются.

– Как к ракетным обстрелам отнеслись рядовые жители Израиля? Мы привыкли к постоянным сообщениям о том, что страна живет, как на пороховой бочке – теракты, взрывы, нападения, но к ним относятся более-менее спокойно, никто не паникует. Сегодня же складывается ощущение, что все иначе, что израильтяне напуганы больше, чем обычно...

– Я бы не сказала, что была какая-то чрезвычайная паника. Мы привыкли к тому, что живем в экстраординарной ситуации с момента основания Государства Израиль. Вылазки террористов из Египта и Иордании, похищение самолета в 70-х, теракты на территории страны, первая интифада, вторая интифада, а сейчас ракетные обстрелы. Не могу сказать, что удары напугали нас больше, чем обычно. Это не так.

Что действительно напугало жителей? Столкновения арабов и евреев в наших городах, арабские погромы. Это вызывает страх, поскольку речь идет о людях, живущих с нами в одной стране – о гражданах Израиля, не о палестинцах.

Konfliktui intensyvėjant, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą AFP / Scanpix

– Несмотря на то, что Израиль успешно отражает ракетные удары, очевидно, что ХАМАС существенно нарастил количество ракет. Можно ли было это предотвратить?

– После завершения военной операции «Несокрушимая стена» в 2014 году было заключено соглашение о прекращении огня, которое предусматривало, что Израиль не будет наносить точечные удары по ХАМАС и не будет разрушать его инфраструктуру. Израиль придерживался этих правил. Что получилось? ХАМАС использовал данное ему время – за семь лет он пополнил свой боевой арсенал и восстановил разветвленную сеть туннелей, которую используют для передвижения и перемещения ракет. Можно ли было это предотвратить? Да, но тогда война произошла бы гораздо раньше. Очевидно, руководство страны просто пыталось отсрочить конфликт.

– Кто виноват в том, что ХАМАС усилил потенциал?

– Виновато в любом случае правительство Израиля, глава которого не меняется с 2009 года. Оно несет ответственность за происходящее, в том числе и за провал попыток сдержать ХАМАС. Ключевая же вина заключается в том, что власти не приложили никаких усилий для того, чтобы создать или хотя бы найти альтернативу террористическому движению. К сожалению, кабинет министров и сейчас придерживается доктрины, которая позволяет ХАМАСУ от войны к войне усиливать свои возможности. Конечно, речь не идет о потенциале, который смог бы как-то серьезно – стратегически – изменить расстановку сил, Армия обороны Израиля по-прежнему непобедима, но факт остается фактом.

– То есть усиление ХАМАС – это неизбежность или все же результат ошибок правительства Нетаньяху?

Я твердо уверена, что усиление ХАМАС – это не неизбежность. Есть военная сторона вопроса: можно было предпринять ощутимые шаги для предотвращения контрабанды ракет и оружия в сектор Газа. Есть сторона политическая: можно было предпринять действия для того, чтобы предотвратить финансирование ХАМАС. Это террористическое движение получает деньги и от Катара, и от Ирана. Самое главное, что нужно делать, но этого не происходит, – создавать политическую альтернативу. Нам могла бы помочь поддержка более умеренных сил в Палестинской автономии, возглавляемой Махмудом Аббасом. Однако, похоже, что все это время правительство занималось обратными вещами – положение автономии ослабевало, а вес ХАМАС усиливался. Результат мы видим.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu AFP / Scanpix

– Стороны договорились о прекращении огня. Есть ли предпосылки для утверждений, что ситуация в Газе нормализуется в ближайшее время?

– Ситуация в Газе не нормализуется, пока ХАМАС управляет этой территорией. Газа находится в заложниках у террористов. Разумеется, в анклаве есть сторонники этого движения. Их количество оценивается приблизительно в 20-25 процентов от всего населения. Там есть лица, которые связаны с ХАМАС, есть религиозные люди, считающие, что в основе закона должен лежать шариат – они придерживаются политической исламской идеологии, но в целом огромное число жителей ХАМАС не поддерживают. Были многочисленные попытки организовать протесты, которые сразу разгоняли, так как речь идет об автократическом режиме. Однако нужно понимать четко и ясно – значительная доля населения Газы ХАМАС не поддерживает и хотела бы перемен.

– После массированных точечных ударов израильской армии террористы сами стали настаивать на перемирии. Можно ли сказать, что они исчерпали свои ресурсы?

- По оценкам ЦАХАЛ, ХАМАС может пополнить свой арсенал ракет в течение 12 месяцев. Пройдет год и у террористов будет такой же запас боевых снарядов, как был. Что касается сети туннелей, для их восстановления потребуется больше времени – около четырех-пяти лет. Так что нет – они не исчерпали свой ресурс. Наоборот. Мне кажется, то, что происходит сейчас, является для них идеологической победой. ХАМАС разжег эту войну, чтобы связать свою судьбу с судьбой Иерусалима. Судя по всему, на те или иные беспорядки и столкновения, которые случаются, они будут реагировать так каждый раз. Они привязывают свои действия к тому, что происходит у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

– На Западном берегу власть все еще находится в руках более-менее умеренного движения ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом. Эта партия ХАМАС не поддерживает, но и не стремится успокоить ситуацию. Скорее, напротив, подливает масла в огонь. Это было предсказуемо или неожиданно?

– Да, на Западном берегу действует Палестинская администрация. Я не соглашусь с вами. ФАТХ делает все возможное для того, чтобы ослабить ХАМАС Аббас – он же Абу Мазен – тесно сотрудничает с израильскими службами безопасности на протяжении последних 15 лет. Там постоянно проходят аресты лидеров ХАМАС. С демонстрациями, которые устраивали сторонники террористического движения, не церемонились – их разгоняли. Однако ХАМАС не теряет попыток свергнуть власть ФАТХ в автономии. Именно для этого, в том числе, разворачивается и эта интифада. Есть ли у них достижения? Да. Это привязка к Иерусалиму и Аль-Акса, подъем своего престижа в глазах арабского мира и ослабление позиций ФАТХ.

В ходе этого конфликта мы действительно слышали воинственную и резкую риторику руководителей Палестинской администрации в адрес Израиля, видели провокации, но нужно понимать, что это делается нарочно. Какие-то части партии ФАТХ делали это для того, чтобы не потерять лицо и не выглядеть пособниками Израиля перед своей аудиторией. Они пытались говорить на том же языке, что и ХАМАС. Присоединение к сопротивлению, подъем на защиту Аль-Акса… Все эти утверждения звучали, однако в реальности все иначе. ФАТХ, как и Израиль, крайне заинтересован в том, чтобы на Западном берегу не произошло переворота. ХАМАС пытался организовать его многократно. Моя позиция такова: пока у нас есть эта власть, ее следовало бы поддержать и усилить в противовес ХАМАС. Но это нужно было начинать еще в 2014 году – семь лет потрачены зря.

– Можно ли сказать, что ФАТХ теряет поддержку, а жители Палестинской автономии все больше симпатизируют джихадистам в лице ХАМАС?

– В 2005 году после окончания интифады и смерти Арафата к власти пришел Аббас, и он выбрал путь дипломатии, а не террора. Конечно, трагические инциденты были – было всякое, но от террора в качестве способа достижения своих целей было решено отказаться. Никаких восстаний на Западном берегу за все это время не было, но поскольку мирный протест не увенчался успехом, то сейчас после 16 лет пребывания у власти особо похвастаться ему нечем. Да, достигнута какая-то стабильность, но этого мало.

В каких-то районах и группах симпатии к ХАМАС действительно растут, но я точно могу сказать – на Западном берегу нет такой ситуации, что все только спят и видят, как к власти приходят ХАМАС и исламисты. В автономии живет множество светских людей, в том числе и христиане, поэтому большей любви к джихадистам там не испытывают. Однако есть другая сторона медали. Например, на выборах в 2006 году многие голосовали за ХАМАС, выражая таким образом свой протест против коррумпированности ФАТХ. Это был некий политический жест, протестное голосование, а не идеологический выбор. Если бы выборы состоялись завтра, то, наверное, немало жителей поступило бы также. К слову, в Газе прямо противоположная ситуация, так как ХАМАС коррумпирован еще больше, и это вызывает ярость, но там, как вы понимаете, никаких свободных и демократических выборов никто не проводит.

– Главный редактор газеты «Рай аль-Яум», базирующейся в Лондоне, Абдель Бари Атван написал следующие строки: «Мы находимся на грани вооруженного восстания, которое может длиться месяцами, восстания, похожего на вторую вооруженную интифаду, с той ощутимой разницей, что сегодня в руках палестинцев не только камни и личное оружие, но и ракеты. Благодаря этому арена противостояния может переместиться из сектора Газа на Западный берег, что сулит настоящую гибель еврейскому государству и станет для него точкой обратного отсчета». Насколько эта картинка соответствует реальности?

– Это прокатарское издание, которое враждебно к Израилю. Абдель Бари Атван не скрывает своего отношения к нашему государству, однако давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Он пишет об этом на протяжении многих лет. Он не скрывает, что он – враг Израиля. Конечно, ситуация на Западном берегу не простая. Если к усилиям ХАМАС по свержению ФАТХ добавятся ошибки израильского правительства, там может все взорваться. Однако на протяжении последних десяти дней можно сказать, что Аббас, в целом, держал ситуацию под контролем. За исключением некоторых локальных столкновений ничего страшного не произошло.

Про гибель Государства Израиль наши враги говорят на протяжении последних 72 лет. Во время Шестидневной войны египетская пропаганда на весь мир заявляла о том, что танки уже вот-вот войдут в Тель-Авив, но в итоге бравые египтяне бежали так, что аж пятки сверкали.

– Многие израильтяне говорят, что не так страшны ракеты, как столкновения внутри арабов и евреев внутри страны. Справедливо ли утверждение, что израильские арабы – полноценные граждане страны, наделенные всеми правами – это бомба замедленного действия для еврейского государства?

– Да, я уже упомянула, что столкновения вызывают большую обеспокоенность, поскольку речь идет об израильских гражданах. Почему это произошло? Причин здесь много. Радикализация в мечетях, разгул насилия в арабском обществе, на который закрывают глаза – все это повлияло. До сих пор полиция не делала ничего, чтобы взять ситуацию под контроль. Проблемы гораздо глубже: на протяжении последних лет Израиль позволяет некоторым сообществам, в том числе и ультраортодоксальным евреям, создавать своеобразные экстерриториальные местожительства – государства внутри государства. Каждое из них живет по своим законам и правилам. Когда демократическое государство пренебрегает установкой, что закон должен стоять на первом месте, что закон – един для всех, тогда и начинаются кризисы.

Я не считаю арабских граждан Израиля бомбой замедленного действия. Я считаю, что государство должно сделать больше, чтобы взять эту ситуацию под контроль. Должна быть создана стратегия. Есть методы, которые позволяют бороться с радикализацией. До сих пор этим сильно не занимались, но сейчас придется.

– Буду ли я прав, сказав, что большинство израильских арабов сегодня сочувствует ХАМАС?

– Нет, я так не считаю. Напротив, у нас есть сильное движение, поддерживающее интеграцию арабов в общество. Впервые после завершившихся в Израиле парламентских выборов арабская исламистская партия РААМ, вела переговоры о вступлении в правительство – и с Нетаньяху, и с лидером оппозиции Яиром Лапидом.

Также, если мы посмотрим на данные силовых ведомств, причастность израильских арабов к террору была относительно низкой все эти годы. Несмотря на большое желание, ни ХАМАС, ни ливанской террористической организации Хезболла не удается завербовать арабских граждан Израиля в свои ряды. Конечно, есть какие-то тренды… Арабам важна мечеть Аль-Акса, но ХАМАС здесь вторичен. ХАМАС вообще очень непопулярен в арабском мире.

Konfliktui intensyvėjant, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą © Imago / Scanpix

– Говоря о реакции международного сообщества, согласны ли вы с тем, что в этот раз арабский мир отнесся к ХАМАС равнодушно и даже неодобрительно?

– Совершенно верно. То же самое было и в 2014 году. Арабский мир негативно отнесся к ХАМАС. Я помню, как семь лет назад, во время прошлого обострения, на египетском телевидении шла массированная пропаганда против ХАМАС. Безусловно, она не была направлена в поддержку Израиля, но она направлена против этой террористической организации, потому что ХАМАС – часть движения «Братья мусульмане», которое запрещено в Египте. Почти во всех странах Персидского залива – и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Бахрейне – ко всему этому относятся крайне негативно. Ни одна арабская страна, кроме Катара, ХАМАС не поддержала. Да, они традиционно осуждают Израиль, но вместе с ним осуждают и ХАМАС.

– Целый ряд левых политиков и общественных деятелей, как и либеральная европейская и американская пресса, пестрят сообщениями о том, что «Израиль убивает мирных жителей Газы», а обстрелы ХАМАС как бы вторичны. Не кажется ли вам, что Израиль проиграл информационную войну в странах Запада?

– Я не могу сказать, что очень пристально в этот раз следила за международными СМИ, чтобы сделать однозначный вывод, кто проиграл. Мне кажется, что в 2014 году ситуация была хуже, а в этот раз иностранные корреспонденты, то есть представители крупных западных СМИ, работали в израильских городах, находящихся под обстрелом. Они показывали, что происходит на самом деле. Однако для человека, который здесь не живет, разобраться в ситуации сложно, ведь люди видят одну строку – в Израиле погибло, условно говоря, десять человек, а там – 200. Из-за этого формируется ошибочное мнение – люди не понимают, что ХАМАС сознательно прикрывается женщинами и детьми для того, чтобы защитить себя.

– Россия, в отличие от абсолютного большинства европейских и даже некоторых арабских стран, не признает ХАМАС террористической организацией. Лидеры группировки не раз посещали Москву, встречались с Владимиром Путиным, хотя в последние годы отношения РФ и Израиля бурно развивались – стали дружественными. В этот раз российский МИД ограничился призывами к прекращению огня с той и с другой стороны. Израильским элитам важна позиция России?

– Позиция Москвы важна не только элитам, но и всем израильтянам, особенно тем, кто приехал из России. Очень прискорбно, что Россия не признает ХАМАС однозначно террористической организацией, которая, кстати, причастна к гибели десятков и даже сотен российских граждан. Также было отвратительно наблюдать за так называемым митингом в поддержку Палестины в Москве на территории палестинского посольства, где выкрикивались откровенно антисемитские и джихадистские речевки. В частности, собравшиеся выкрикивали «Хайбар, Хайбар Йа Йахуд» - это известный в арабском мире призыв к геноциду евреев и захвату их имущества. На митинге присутствовало двое российских политиков. Искренне надеюсь, что власти расследуют ситуацию и предотвратят подобные «пятиминутки ненависти» в дальнейшем.

Однако к России в этот раз не было приковано серьезного внимания, она не является актором и участником процесса.

© Imago / Scanpix

– Правительство Израиля регулярно обвиняют в аннексии «палестинских территорий». Справедливо это или нет – обсуждать не будем, но, как я понимаю, с Западным берегом, в отличие от Газы, контакты поддерживаются постоянно. Как само израильское общество относится к идее создания независимого государства Палестина?

– Никакой аннексии в итоге не состоялось. Территория Западного берега – не часть Израиля. И это признается не только на уровне международного права, но и на уровне законов в самом Израиле. К сожалению, никаких переговоров с Палестинской автономией не ведется с 2014 года. На мой взгляд, это большое упущение Израиля, так как какой-то диалог поддерживать нужно. Разногласия действительно очень велики. Даже между самым умеренным палестинцем и израильтянином вы найдете серьезные противоречия.

Однако даже статистика показывает, что сам факт разговора о возможном политическом будущем Палестины как государства усиливает симпатии жителей в пользу умеренных сил, а не экстремистов. Нужно продвигаться по этому пути и поддерживать альтернативу ХАМАС, который в 2007 году захватил власть в Газе в результате военного переворота.

В самом Израиле со времен второй интифады, когда погибло свыше тысячи израильтян – они стали жертвой терактов, за которыми стоял ХАМАС, исламский джихад и военное крыло ФАТХ, - к идее о создании независимой Палестины относятся крайне скептично. Веры в то, что это может произойти, что мирное урегулирование возможно, становится все и меньше. Однако опросы говорят, что около 49-50 процентов израильских граждан поддерживают формулу «Два государства для двух народов» и считают, что это единственный вариант отделиться от палестинцев и предотвратить слияние между палестинцами и Израилем. Через некоторое время это действительно может произойти, если переговоров не будет.

Справка

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время джихадисты ХАМАС выпустили по территории еврейского государства свыше 4 000 ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены – 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору – 74 правительственных офиса и госучреждения.