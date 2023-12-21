Сейму Литвы будет представлена реформа обязательной начальной военной службы

По словам Минобороны, изменения в законах должны не только повысить привлекательность службы, подготовить больше младших командиров и специалистов, которых не хватает Литовской армии, увеличить численность активного резерва армии, но и в долгосрочной перспективе обеспечить возможность перехода ко всеобщему призыву.
Срок военной службы может быть сокращен до 6 месяцев
Минобороны представило изменения в реформе призывников еще в начале года. Одним из принципиальных изменений является возможность сокращения времени службы.
Как и прежде, призывников будут призывать на службу сроком на 9 месяцев. Однако предусматривается, что с учетом потребностей Литовской армии срок может быть сокращен до полугода.
Кроме того, молодые люди, освоившие соответствующие специальности, могут быть приглашены на трехмесячную службу и таким образом получить необходимую базовую военную подготовку. Такая альтернатива могла бы быть использована авиацией, специалистами по авионике, инженерами, медиками и т. д.
Призывать будут еще в школе
Пакет поправок к Закону о воинской обязанности также предусматривает призыв на военную службу молодых людей в возрасте 18-21 года – сейчас максимальный возрастной ценз составляет 23 года.
18-19-летних юношей предлагается призывать на службу сразу после окончания школы – они получат повестку и приглашение проверить свое здоровье еще во время учебы.
Для студентов меньше возможностей отсрочить службу
Новые поправки к Закону о воинской обязанности не предусматривают возможности отсрочки обязательной службы – повестки будут получать и поступающие в вузы или коллегии.
Однако студенты смогут выбрать наиболее приемлемый способ прохождения обязательной военной службы. Например, в рамках программы подготовки младших офицеров предлагается 160-200 дней службы. Такое обучение будет организовано по частям и продлится не более 3 лет.
Также можно будет служить в Добровольческих силах охраны края – такая служба будет длиться 15 уикендов в году.
У студентов будет возможность приостановить учебу и пройти обычную 9-месячную обязательную начальную военную службу.
Те же альтернативы будут применяться к молодым людям, обучающимся как в Литве, так и за рубежом.
Однако предусмотрены определенные исключения – служба может быть отсрочена в индивидуальном порядке. Кроме того, те, кто был призван, но не явился на службу, будут призываться до достижения 30-летнего возраста.
Планируются изменения в связи с альтернативной службой, активным резервом
Минобороны стремится решить вопросы, касающиеся молодых людей, которые не могут служить из-за проблем со здоровьем. Предусматривается, что некоторые из них смогут служить в другом формате.
Положения Закона о воинской обязанности, касающиеся прохождения альтернативной службы охраны края, также пересматриваются, продлевая ее продолжительность с 10 месяцев до года.
После вступления в силу поправок к Закону о воинской обязанности с 2025 года число солдат активного резерва в Литве также будет последовательно увеличиваться. Срок службы в активном резерве будет продлен с 10 до 15 лет, в течение которых солдаты запаса будут периодически призываться на повторные учения резерва.
В начале года министр обороны Арвидас Анушаускас представил планируемую реформу призывников. По словам министра, изменения в Законе о воинской обязанности создадут условия для введения всеобщего призыва.