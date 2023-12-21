Сейму Литвы будет представлена реформа обязательной начальной военной службы

По словам Минобороны, изменения в законах должны не только повысить привлекательность службы, подготовить больше младших командиров и специалистов, которых не хватает Литовской армии, увеличить численность активного резерва армии, но и в долгосрочной перспективе обеспечить возможность перехода ко всеобщему призыву.

Срок военной службы может быть сокращен до 6 месяцев

Минобороны представило изменения в реформе призывников еще в начале года. Одним из принципиальных изменений является возможность сокращения времени службы.

Как и прежде, призывников будут призывать на службу сроком на 9 месяцев. Однако предусматривается, что с учетом потребностей Литовской армии срок может быть сокращен до полугода.

Кроме того, молодые люди, освоившие соответствующие специальности, могут быть приглашены на трехмесячную службу и таким образом получить необходимую базовую военную подготовку. Такая альтернатива могла бы быть использована авиацией, специалистами по авионике, инженерами, медиками и т. д.