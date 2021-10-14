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С целью сокращения числа случаев злоупотреблений, когда табачное сырье, иначе называемое необработанным табаком, используется для нелегального производства курева, Сейм Литвы с ноября запретил розничную торговлю таким табаком.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Оптовая торговля таким табаком будет и в дальнейшем разрешена, однако нужна будет лицензия.

Сейм в четверг принял соответствующие поправки к Закону о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий, а также к Кодексу об административных правонарушениях.

Лицензия на оптовую торговлю не нужна, если у предприятия есть разрешение на производство табачных изделий.

За нарушения порядка производства, импорта и торговли необработанным табаком руководителей предприятий или их главных бухгалтеров будут штрафовать на сумму от двухсот до 1,89 тыс. евро, а работников предприятий торговли и общественного питания - на сумм от 30 до 100 евро.

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