Сейм заново рассмотрит поправки относительно участия в тендерах НАТО

А. Кабишайтис отметил, что в Литве нарушение международных санкций и ограничительных мер может быть установлено не только судом, но и установленными законом учреждениями, такими как Служба по расследованию финансовых преступлений, Департамент миграции, Министерство экономики и инноваций, Департамент таможни и т. д. Тогда как на физических лиц административную ответственность за нарушение санкций возлагают Литовская комиссия по радио и телевидению, Министерство культуры, Министерство экономики и инноваций и т. д.

Окончательное голосование по поправкам в закон состоится 6 июня.