2024.05.30 16:13

Сейм заново рассмотрит поправки относительно участия в тендерах НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NATO
NATO
ФОТО: Shutterstock

В четверг Сейм принял решение заново рассмотреть закон, на который наложил вето президент Гитанас Науседа. Этот закон определяет критерии выдачи деклараций надежности для тех, кто хочет участвовать в закупках НАТО.

По словам главного советника главы страны Андрюса Кабишайтиса, цель принятого Сеймом закона заключалась в том, чтобы установить, что декларация надежности выдается юридическому лицу, если оно или связанные с ним лица решением или приговором суда не были признаны юридическими лицами, нарушившими в течение последних трех лет международные санкции, введенными Литвой, или ограничительные меры, установленные законодательством Литвы.

"По оценке президента Республики, допустить к участию в тендерах НАТО юридические лица, которые сами или связанные с ними лица не признаны судом, но признаны другими государственными институтами, как нарушившие международные санкции или ограничительные меры, означало бы представлять угрозу безопасности государства и общества", - сказал советник президента на заседании Сейма.

А. Кабишайтис отметил, что в Литве нарушение международных санкций и ограничительных мер может быть установлено не только судом, но и установленными законом учреждениями, такими как Служба по расследованию финансовых преступлений, Департамент миграции, Министерство экономики и инноваций, Департамент таможни и т. д. Тогда как на физических лиц административную ответственность за нарушение санкций возлагают Литовская комиссия по радио и телевидению, Министерство культуры, Министерство экономики и инноваций и т. д.
Окончательное голосование по поправкам в закон состоится 6 июня.

17 мая президент Г. Науседа наложил вето на поправки к Закону об основах выдачи деклараций надежности юридическим лицам, желающим участвовать в тендерах стран Североатлантического договора.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии