Сейм взялся за пиратство в Литве: ждут более высокие штрафы и лишение свободы на более длительный срок

Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за незаконное выкладывание в открытый доступ в интернете произведения или объекта смежных прав либо их части.

Поправки к Уголовному кодексу одобрили 102 члена Сейма, один проголосовал против, 3 парламентария воздержались.

Если это повлекло имущественный ущерб, превышающий сумму 400 БСВ (базовых социальных выплат), виновный будет наказан штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 3 лет, сообщает Сейм.

Также Кодексом об административных правонарушениях установлена ​​ответственность – штраф от 300 до 3000 евро – за незаконное использование произведения в коммерческих целях.

За изменения в Кодекс об административных правонарушениях проголосовало 98 членов Сейма, против никто не проголосовал, два парламентария воздержались.

Кроме того, расширены функции Литовской комиссии по радио и телевидению и предоставлены полномочия по составлению протокола об административном правонарушении после обнаружения административного правонарушения в электронном пространстве.

Отмечается, что новый регламент вступает в силу с 1 июля.