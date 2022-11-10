Как заявил председательствующий на пленарном заседании Сейма Паулюс Саударгас, второе чтение должно состояться не позднее, чем через 15 дней.

Голосование по принятию государственного бюджета на следующий год в Сейме покажет, пользуется ли правительство поддержкой в парламенте, но это не будет вотумом доверия, считает премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Я смотрю на это как на голосование по бюджету, но голосование по бюджету дает мне очень четкий ответ на вопрос, есть ли у правительства поддержка Сейма. Это не вотум доверия правительству, потому что если бы я хотела проверить доверие, я бы пришла и попросила Сейм проголосовать", - заявила глава правительства журналистам в Сейме в четверг.

По ее утверждению, принятие бюджета является одним из важнейших законов этого политического сезона, поэтому голосование по нему имеет большое значение.

"Если случается так, что бюджет, предоставленный правительством, не пользуется поддержкой большинства, то, возможно, у самого правительства нет поддержки большинства. Связь есть, но в смысле наклеивания этикеток я бы не стала приравнивать. Просто последствия очень похожи", - заявила Шимоните.

Некоторые представители оппозиции заявляют, что не поддержат проект, если их предложения не будут учтены. Они говорят, что некоторые расходы можно было бы увеличить без увеличения дефицита, взяв дополнительные средства из сумм, предусмотренных для компенсации энергии.

Гинтаутас Палуцкас, представитель оппозиционных социал-демократов Сейма, говорит, что основное предложение фракции к бюджету состоит в том, чтобы увеличить доходы населения, приравняв сумму необлагаемого налогом дохода к минимальной месячной заработной плате вместо компенсаций за электроэнергию для предприятий.

"Если мы говорим о приравнивании необлагаемого налогом дохода к минимальной месячной заработной плате, то этот доход должен быть обеспечен за счет ныне оказываемой поддержки всему бизнесу - который нуждается и не нуждается - компенсаций затрат на энергоносители", - сказал он журналистам в Сейме.

Парламентский комитет по бюджету и финансам не одобрил ни одно из предложений депутатов Сейма о выделении дополнительных средств на различные цели в бюджете следующего года. Предложения комитетов отдельно не рассматривались.

В этом году проект бюджета представлен раньше обычного, и его также планируется принять раньше - 22 ноября вместо середины декабря.