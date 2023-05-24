За повестку во вторник в Сейме проголосовали 64 парламентария, против – 12, воздержался 41 член Сейма.

Она состоит из 6 основных пунктов, о которых сообщается в пресс-релизе Сейма. К ним относятся отсрочка и сокращение употребления психоактивных веществ, управление риском употребления психоактивных веществ и усиление превенции употребления психоактивных веществ; доступное качественное лечение зависимых, реабилитационные и реинтеграционные услуги; сокращение предложения алкоголя, табачных изделий и товаров, связанных с табачными изделиями.

Она также направлена на ликвидацию организованных преступных групп, связанных с наркотиками, которые действуют в Литве или деятельность которых направлена ​​в Литву; решать проблему связи с другими угрозами безопасности и улучшить превенцию преступности; снизить влияние употребления наркотиков на общественное и личное здоровье, разработать гуманистическую, обоснованную доказательствами уголовную политику, ориентированную на личное здоровье и помощь употребляющим наркотики.

Отмечается, что эти постановления призваны снизить количество потребляемого алкоголя населением в возрасте 15 лет и старше, а также сократить более чем вдвое долю населения в возрасте 15-64 лет, курившую табачные изделия в течение последнего месяца, и сохранить распространенность употребления наркотических и психотропных веществ среди населения в возрасте 15-64 лет вдвое ниже, чем в странах Евросоюза.

Кроме того, ожидается увеличение доступности помощи, услуг альтернативного лечения и снижение смертности от причин, связанных с наркотическими и психотропными веществами.