Сейм утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

За проект постановления проголосовали 69 членов Сейма, против – 30, воздержались 25 парламентариев.
И. Шимоните проверяла в парламенте доверие после того, как в пятницу переизбранный президент Гитанас Науседа принес присягу, а правительство вернуло полномочия главе страны. Во вторник президент представил Сейму кандидатуру политика.
И хотя Сейм поддержал И. Шимоните, недостатка в дискуссиях не было и во время заседания во вторник, и во время встреч консерватора с представителями оппозиционных фракций, в ходе которых правительство подверглось резкой критике.
Как предусмотрено законом, правительство возвращает свои полномочия после принесения присяги избранным президентом – премьер-министр подает письменное заявление главе страны. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.
Глава страны должен внести в Сейм кандидатуру премьер-министра в рамках 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.