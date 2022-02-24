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Сейм Литвы в четверг утвердил декрет президента Гитанаса Науседы, которым в Литве с 13 часов четверга до 24 часов 10 марта введено чрезвычайное положение (ЧП).
Seimas
Seimas
© ELTA

Постановлением Сейма утверждено решение президента о введении ЧП на указанный в декрете период и применении указанных в декрете ограничений пользования конституционными правами и свободами, а также другие чрезвычайные меры.

За такое решение на срочно созванной внеочередной сессии проголосовали 118 членов Сейма.

"ЧП вводится из-за действий России, которые представляют угрозу для первоочередных интересов национальной безопасности Литвы, в частности, связанных с надежным контролем и охраной государственной границы, представляющей собой часть внешней границы Европейского союза", - сказал представивший декрет советник президента Кястутис Будрис.

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Советник президента отметил, что введение ЧП не коснется граждан страны, а предоставит ведомствам страны более широкие полномочия для принятия мер по обеспечению безопасности страны.

"Декрет не ориентирован на ограничение конституционных свобод или прав граждан Литвы, (...) еще раз подчеркиваю, жизнь граждан Литвы, их свободы, передвижение, другие моменты это не затронет", - подчеркнул Будрис.

Отвечая на вопрос представителя оппозиции Витаутаса Бакаса, почему ЧП вводится во всей стране, а не только на границе, премьер Ингрида Шимоните сказала, что этот статус позволит упростить использование государственных средств, а они могут потребоваться не только на приграничной территории.

Режим ЧП позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрытие государственной границы.

На пограничном участке также предусмотрен досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в целях обнаружения и изъятия незаконно имеющихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ и устройств, выявление и задержание правонарушителей, обеспечения общественного порядка и спокойствия, защита жизни, здоровья и имущества населения.

Согласно декрету, чрезвычайное положение вводится "в связи с масштабным развертыванием войск Российской Федерации на государственной границе Украины и на оккупированной территории Украины, а также проведением военных действий в отношении Украины".

Констатируется, что такая ситуация создает благоприятные условия для осуществления гибридных атак и провокаций любого рода против Литвы, особенно на границе, по заданию российских и белорусских властей.

Согласно декрету, такая ситуация представляет угрозу интересам национальной безопасности Литвы и общественному спокойствию, "и устранить эту угрозу без временного введения чрезвычайных мер невозможно".

Министерство внутренних дел назначается ответственным за введение чрезвычайного положения.

Предусматривается, что оно может, в случае необходимости, создавать комендатуры по охране общественного порядка.

Также предоставляется право на привлечение Литовской армии.

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