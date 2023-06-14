Сейм установил фиксированную заработную плату для членов горсоветов: были отменены канцелярские выплаты

За предусматривающие это поправки к Закону о местном самоуправлении проголосовали 116 членов Сейма, 2 проголосовали против, воздержались 9 парламентариев.

Проект, согласованный между парламентскими фракциями, направлен на установление фиксированной зарплаты для членов совета в размере 20 проц. от заработной платы мэра самоуправления. Как предусмотрено в проекте, чуть больше будет зарабатывать лидер оппозиции совета и председатели муниципальных комитетов. Их зарплата будет на пятую часть, а заместителей председателей комитетов – на 10 проц. больше, чем зарплата муниципальных политиков, не занимающих дополнительные должности.

В законе исключается положение, согласно которому канцелярские средства выделяются членам совета для покрытия почтовых расходов, а также расходов на телефон, интернет-связь и транспорт. Однако закон сохраняет за членом муниципального совета право на получение от администрации самоуправления рабочего места для проведения заседания, технических средств и помощи для выполнения функций члена муниципального совета.

После введения заработной платы политики местного самоуправления смогут воспользоваться целевыми отпусками по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком, получать льготы, связанные с воспитанием детей, инвалидностью.

Кроме того, предусматривается, что члены совета будут получать денежный штраф за пропуск заседаний – за это будет сокращаться их зарплата.

Наконец, проект поправок к Закону о местном самоуправлении предусматривает обязанность муниципалитетов публиковать информацию о зарплатах членов совета на вебсайтах самоуправлений.

Если парламентарии примут эти поправки к Закону о местном самоуправлении, они вступят в силу 1 июля этого года, а самоуправление будет обязано к этому времени организовать все местное законодательство, необходимое для реализации закона.