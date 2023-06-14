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После скандала, связанного с возможным злоупотреблением средствами, выделяемыми на деятельность членов муниципальных советов, Сейм принял решение установить для членов совета фиксированные зарплаты, отказавшись от надбавок на канцелярские нужды.
Сейм установил фиксированную заработную плату для членов горсоветов: были отменены канцелярские выплаты
© ELTA / Marius Morkevičius

За предусматривающие это поправки к Закону о местном самоуправлении проголосовали 116 членов Сейма, 2 проголосовали против, воздержались 9 парламентариев.

Проект, согласованный между парламентскими фракциями, направлен на установление фиксированной зарплаты для членов совета в размере 20 проц. от заработной платы мэра самоуправления. Как предусмотрено в проекте, чуть больше будет зарабатывать лидер оппозиции совета и председатели муниципальных комитетов. Их зарплата будет на пятую часть, а заместителей председателей комитетов – на 10 проц. больше, чем зарплата муниципальных политиков, не занимающих дополнительные должности.

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В законе исключается положение, согласно которому канцелярские средства выделяются членам совета для покрытия почтовых расходов, а также расходов на телефон, интернет-связь и транспорт. Однако закон сохраняет за членом муниципального совета право на получение от администрации самоуправления рабочего места для проведения заседания, технических средств и помощи для выполнения функций члена муниципального совета.

После введения заработной платы политики местного самоуправления смогут воспользоваться целевыми отпусками по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком, получать льготы, связанные с воспитанием детей, инвалидностью.

Кроме того, предусматривается, что члены совета будут получать денежный штраф за пропуск заседаний – за это будет сокращаться их зарплата.

Наконец, проект поправок к Закону о местном самоуправлении предусматривает обязанность муниципалитетов публиковать информацию о зарплатах членов совета на вебсайтах самоуправлений.

Если парламентарии примут эти поправки к Закону о местном самоуправлении, они вступят в силу 1 июля этого года, а самоуправление будет обязано к этому времени организовать все местное законодательство, необходимое для реализации закона.

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