Сейм соберется на внеочередную сессию: в повестке – решения, касающиеся фермеров, вопрос депутата Жемайтайтиса

Заседания планируется провести 12, 14 и 15 февраля.
Решение о созыве внеочередной сессии побудил протест фермеров, прошедший в столице в январе, и высказанные в ходе него требования. Новый акциз на сжиженный нефтяной газ (СНГ) – 304,1 евро/т, вступивший в силу с Нового года, вызвал большое недовольство среди фермеров. В ответ на критику Минсельхоз зарегистрировал проект Закона об акцизах, согласно которому акциз на сжиженный нефтяной газ для жителей и предприятий снижается до 41 евро/т. Правительство одобрило это предложение на прошлой неделе.
Бизнес-структуры ранее просили для сжиженного нефтяного газа установить акциз в размере 13,94 евро/т, а председатель Сельскохозяйственного совета Литвы Игнас Хофманас заявил, что тариф мог бы достигать около 20 евро/т. Сейму будет предложено в срочном порядке рассмотреть поправки к Закону об акцизах.
Будет принято решение о лишении правовой неприкосновенности Р. Жемайтайтиса
На внеочередной сессии Сейм намерен решить вопрос о лишении правовой неприкосновенности депутата Р. Жемайтайтиса. Генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась с этим вопросом к Сейму еще в январе.
Такой запрос был подан после оценки данных, собранных в ходе начатого 8 мая 2023 года досудебного расследования относительно предполагаемых публичных насмешек, неуважения к группе людей и возбуждение ненависти к людям еврейской национальности.
В повестке – изменения в Устав Сейма
В программу работы внеочередной сессии также включен вопрос о расширении ограничительных мер для граждан России и Беларуси, представление поправок в Закон о подоходном налоге с населения, Закон о науке и высшем образовании, Закон о библиотеках и Устав Сейма.
Кроме того, в четверг Сейм планирует рассмотреть и принять резолюцию о 75-летии декларации Движения борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.
Внеочередная сессия может быть созвана по предложению не менее одной трети парламентариев, то есть инициативу должны поддержать не менее 47 членов Сейма. На внеочередном заседании рассматриваются только вопросы, представленные его инициаторами.