Сейм соберется на внеочередную сессию: в повестке – решения, касающиеся фермеров, вопрос депутата Жемайтайтиса

На внеочередной сессии Сейм намерен решить вопрос о лишении правовой неприкосновенности депутата Р. Жемайтайтиса. Генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась с этим вопросом к Сейму еще в январе.

Бизнес-структуры ранее просили для сжиженного нефтяного газа установить акциз в размере 13,94 евро/т, а председатель Сельскохозяйственного совета Литвы Игнас Хофманас заявил, что тариф мог бы достигать около 20 евро/т. Сейму будет предложено в срочном порядке рассмотреть поправки к Закону об акцизах.

Решение о созыве внеочередной сессии побудил протест фермеров, прошедший в столице в январе, и высказанные в ходе него требования. Новый акциз на сжиженный нефтяной газ (СНГ) – 304,1 евро/т, вступивший в силу с Нового года, вызвал большое недовольство среди фермеров. В ответ на критику Минсельхоз зарегистрировал проект Закона об акцизах, согласно которому акциз на сжиженный нефтяной газ для жителей и предприятий снижается до 41 евро/т. Правительство одобрило это предложение на прошлой неделе.

Такой запрос был подан после оценки данных, собранных в ходе начатого 8 мая 2023 года досудебного расследования относительно предполагаемых публичных насмешек, неуважения к группе людей и возбуждение ненависти к людям еврейской национальности.

В повестке – изменения в Устав Сейма

В программу работы внеочередной сессии также включен вопрос о расширении ограничительных мер для граждан России и Беларуси, представление поправок в Закон о подоходном налоге с населения, Закон о науке и высшем образовании, Закон о библиотеках и Устав Сейма.

Кроме того, в четверг Сейм планирует рассмотреть и принять резолюцию о 75-летии декларации Движения борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.