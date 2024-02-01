Сейм соберется на внеочередную сессию

Сообщается, что заседания Сейма планируется провести 12, 14 и 15 февраля. Заседания начнутся в обычное время – в 10 утра.

На внеочередной сессии планируется рассмотреть поправки в Закон об акцизах, касающиеся ограничения использования маркированного дизельного топлива и акциза на сжиженный газ.

По просьбе генерального прокурора Ниды Грунскене Сейм примет решение об отмене юридической неприкосновенности члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса.

В программу работы внеочередной сессии также включены презентации Закона об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, Закона о подоходном налоге с населения, Закона о науке и высшем образовании, Закона о библиотеках, а также поправок к уставу Сейма.

В четверг, 15 февраля, Сейм планирует рассмотреть и принять резолюцию о 75-летии декларации Движения борьбы за свободу Литвы, подписанной 16 февраля 1949 года.