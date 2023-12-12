Сейм скорректировал процедуру поднятия государственного флага

За данные изменения проголосовало 115 депутатов, 1 против и 3 воздержались.

Инициатором поправок выступил Альгимантас Думбрава, член франции Союза крестьян и зеленых.

Либерализовав процедуру обязательного поднятия государственного флага, члены Сейма решили помочь тем людям, которые имеют несколько объектов недвижимости, например, дома и фермы, и не могут во время праздников вывешивать флаги повсеместно.