Сейм склонен поддержать предложение президента ужесточить наказания за преступления против государства

За проголосовали 80 членов Сейма, против – 3, воздержался 41 депутат.
По словам президента, подготовку законопроекта побудила информация национальных спецслужб о продолжающихся усилиях России по вмешательству во внутренние дела Литвы, направленных на дестабилизацию демократических процессов.
По мнению Науседы, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и граждане России в Литве могут посягать на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. В принципе, аналогичные угрозы исходит и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют приезжающих в Литву белорусских граждан, утверждает пресс-служба президента.
Поэтому в поправках в Уголовный кодекс президент предлагает усовершенствовать определения преступлений против государства, а также ужесточить наказания за наиболее опасные преступления, посягающие на конституционные устои Литвы.
В части 1 статьи 119 УК, предусматривающей уголовную ответственность за шпионаж, предлагается криминализировать похищение, приобретение или иной сбор служебной тайны и иной информации, которая может быть использована для посягательства на основные конституционные ценности, с целью передачи любого из этих видов информации иностранным спецслужбам.
Между тем, за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций предлагается увеличить максимальный срок лишения свободы до 20 лет, а также установить альтернативное наказание – пожизненное заключение.