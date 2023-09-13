Сейм склонен поддержать предложение президента ужесточить наказания за преступления против государства

За проголосовали 80 членов Сейма, против – 3, воздержался 41 депутат.

По словам президента, подготовку законопроекта побудила информация национальных спецслужб о продолжающихся усилиях России по вмешательству во внутренние дела Литвы, направленных на дестабилизацию демократических процессов.

По мнению Науседы, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и граждане России в Литве могут посягать на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. В принципе, аналогичные угрозы исходит и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют приезжающих в Литву белорусских граждан, утверждает пресс-служба президента.

Поэтому в поправках в Уголовный кодекс президент предлагает усовершенствовать определения преступлений против государства, а также ужесточить наказания за наиболее опасные преступления, посягающие на конституционные устои Литвы.