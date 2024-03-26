Сейм склонен поддержать предложение объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией

За предложение проголосовали 52 члена Сейма, против – 4, воздержались 43 депутата.
"После принятия этого закона Литовское государство констатирует, что Коммунистическая партия Литвы несет ответственность за сотрудничество с оккупационными властями, применение репрессивных мер против народа Литвы и самого государства", - подчеркнул один из инициаторов предложения, член фракции консерваторов Аудронюс Ажубалис.
Политик также подчеркнул, что данный законопроект касается лишь оценки КПЛ как юридического лица и ее руководителей.
"К рядовым членам КПЛ это не имеет никакого отношения", - заверил он.
На заседании инициатора проекта А. Ажубалиса также спросили, осуждает ли он лиц, участвовавших в деятельности КПЛ.
"Лидеров и тех, кто проявлял инициативу, без сомнения, да (осуждаю). Что касается рядовых членов, то я не имею права. Это дело их совести. Они должны сами оценить свою жизнь", - подчеркнул консерватор.
В свою очередь, член Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене подчеркнула, что проект на данный момент уже неактуален, поскольку большинство лидеров КПЛ больше не участвуют в активной политике.
"Если бы это были 1991-1992 годы и мы рассматривали такие проекты, это было бы логично и последовательно. Потому что да, в то время было много людей, которые могли участвовать в выборах, они были еще в том возрасте, когда они могут участвовать", - сказала А. Ширинскене.
В проекте предполагается, чтобы члены КПЛ, занимавшие руководящие должности, были ограничены в возможностях участия в политической и дипломатической деятельности Литвы.
Также для участия таких лиц в выборах их членство и участие в деятельности КПЛ должно быть указано на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.