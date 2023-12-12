Сейм склонен одобрить увеличение размера ННД на 2024 г.

За законопроект проголосовали 114 членов Сейма, воздержались 8, против никто не голосовал.

Предусматриваемый порог, до которого применяется повышенный размер ННД, на 2024 г. – 2 167 евро (в 2023 г. он составлял 1 926 евро).

Министерство финансов поясняет, что эта мера будет целенаправленно способствовать сокращению денежной бедности и уровня неравенства доходов в Литве, сохраняя при этом эффективное использование бюджетных средств. Кроме того, увеличится доля минимальной месячной зарплаты (ММЗ), необлагаемая подоходным налогом с населения – в настоящее время размер ННД составляет 74,4 проц. ММЗ, в случае принятия законопроекта ПНН, соотношение ННД и ММЗ в 2024 г. будет составлять 80,8 проц.

Вместе с тем, для лиц с определенной степенью инвалидности и лицам с ограниченной трудоспособностью предлагается применять повышенный размер ННД – т. е. повысить с 1005 до 1127 евро (для лиц с большей степенью инвалидности или с меньшей трудоспособностью), для других лиц – с 935 до 1057 евро.