Сейм склонен одобрить реорганизацию транспортного рынка

За поправки к Кодексу дорожного транспорта проголосовали 115 членов Сейма, против – 1, воздержались 10 парламентариев.
Законопроект предусматривает установление процедуры выбора новых перевозчиков – перевозчики, соответствующие установленным требованиям, могут работать на маршрутах дальнего следования, установленных Администрацией транспортной безопасности, без проведения конкурса.
Он также направлен на закрепление бессрочного срока действия разрешения на перевозку пассажиров на маршрутах дальнего следования, предусматривая минимальный 12-месячный срок предоставления услуг для обеспечения стабильности сообщения.
Одним из обязательных требований к перевозчикам является гарантия обеспечения перевозки пассажиров по маршрутам дальнего следования, по которой перевозчик обязуется надлежащим образом осуществлять деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам дальнего следования.
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