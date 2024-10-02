Сейм склонен одобрить пакет поправок в Трудовой кодекс: увеличиваются штрафы за насилие на работе

Пакет законов, подготовленный Министерством социальной защиты и труда, поддержали все 49 голосовавших во вторник парламентариев. Он должен вернуться в зал пленарных заседаний для еще одного голосования.
Предлагается, чтобы сотрудникам, уволенным после банкротства предприятия или ликвидации работодателя, выплачивались долгосрочные трудовые пособия, а предприятиям, не имеющим возможности на час сократить рабочее время перед праздником, компенсировать это время как сверхурочное.
Также расширяются требования к коллективным договорам организаций, желающих вступить в Трехсторонний совет, с целью вовлечения большего количества сотрудников. Сейчас коллективные договоры распространяются примерно на 22,5% трудящихся, а к 2030 году этот показатель должен достичь не менее 30%.
Изменения относительно критериев ММЗ, ужесточения требований к компаниям
Новые поправки предусматривают, что работодатель, применяющий насилие и домогательства, может быть оштрафован на сумму от 500 до 1400 евро.
Также предлагается ускорить процесс смены руководителя компании – вместо 1 дня о заключении трудового договора с новым руководителем „Содру“ можно будет уведомить за 1 час до запланированного начала работы.
По оценке министерства, с учетом директивы Евросоюза (ЕС), согласно Трудовому кодексу, ММЗ должна определяться с учетом покупательной способности исходя из стоимости жизни, общего уровня заработной платы и ее распределения, темпов роста заработной платы, долгосрочных уровней и изменений производительности труда.
Рекомендации по внесению изменений в формулу минимальной заработной платы предоставляются Трехсторонним советом. Однако социальные партнеры, которые на прошлой неделе обсуждали в этом формате возможные более широкие критерии, еще не пришли к единой позиции.
Поправки также предусматривают, что Государственная инспекция по труда (ГИТ) может исключить компанию из списка компаний по временному трудоустройству, если у нее имеется более одного штрафа за нелегальную работу. Правда, до сих пор, как утверждается, компании могли этим злоупотреблять, поскольку компании, исключенные из вышеупомянутого списка, могли сразу запросить добавление их в список. Поэтому предлагается ограничить право исключенных компаний на повторную подачу заявок, установив переходный период продолжительностью не менее полугода.
В качестве примера министерство приводит данные за декабрь 2023 года, когда ГИТ исключила из списка 18 компаний по временному трудоустройству, а 9 компаний сразу же подали заявки на их возвращение.
Пакет предложений одобрен Комитетом по социальным вопросам и труду.