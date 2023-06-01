За это проголосовали 55 членов Сейма, против – 26, воздержались 12 парламентариев.

Если П. Гражулис будет признан виновным в порядке импичмента, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что специальная парламентская комиссия по расследованию пришла к решению, что данных для того, чтобы начать процесс импичмента в отношении члена Сейма Пятраса Гражулиса, достаточно.