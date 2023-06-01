За это проголосовали 55 членов Сейма, против – 26, воздержались 12 парламентариев.
Если П. Гражулис будет признан виновным в порядке импичмента, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.
ELTA напоминает, что специальная парламентская комиссия по расследованию пришла к решению, что данных для того, чтобы начать процесс импичмента в отношении члена Сейма Пятраса Гражулиса, достаточно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент намерен упразднить выплаты на канцелярские расходы, которые платят членам горсоветов
1 июня парламент большинством голосов одобрил...
На улицы Вильнюса после последнего звонка высыпали выпускники: отреагировала и полиция
Перед началом экзаменационной сессии, которая начнется...
В Вильнюсе выбиты окна в зданиях парламента и апелляционного суда
1 июня утром вандалы выбили окна в зданиях парламента и...
"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег
Некоторые нынешние депутаты во время своей...
Растут процентные ставки банков и кредитных уний в Литве: когда ожидается пик?
Согласно статистическим данным, опубликованным...