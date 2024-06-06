Сейм ратифицировал Конвенцию Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями.

В четверг за это проголосовали 107 членов Сейма, один был против.

Конвенция представляет собой свод минимальных международных стандартов по борьбе с манипулированием ходом или результатами спортивных соревнований.

В документе основное внимание уделяется международному сотрудничеству и предотвращению, обмену информацией, сотрудничеству правоохранительных органов, ответственности и санкциям.

Ожидается, что после ратификации конвенции Литва сможет более эффективно сотрудничать в международном масштабе с организациями, работающими в этой сфере.