Сейм ратифицировал Конвенцию Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями.

В четверг за это проголосовали 107 членов Сейма, один был против.
Конвенция представляет собой свод минимальных международных стандартов по борьбе с манипулированием ходом или результатами спортивных соревнований.
В документе основное внимание уделяется международному сотрудничеству и предотвращению, обмену информацией, сотрудничеству правоохранительных органов, ответственности и санкциям.
Ожидается, что после ратификации конвенции Литва сможет более эффективно сотрудничать в международном масштабе с организациями, работающими в этой сфере.
В начале мая, внося конвенцию на ратификацию Сейма, вице-министр образования, науки и спорта Айсте Зеделите-Каминске сказала, что манипулирование спортивными соревнованиями является одной из самых больших угроз для современного спорта. По ее словам, эта проблема актуальна и в Литве.
Конвенция Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями была принята 18 сентября 2014 года.
В подготовке конвенции приняли участие представители 42 стран-членов Совета Европы и наблюдатели. Она вступила в силу 1 сентября 2019 года.