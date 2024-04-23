Сейм рассмотрит вопрос ужесточения ограничений для граждан России и Беларуси

Во вторник Сейм намерен рассмотреть поправки к закону, в которых предлагается еще на один год продлить национальные санкции, применяемые к гражданам России и Беларуси, а также ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов. В том числе будет рассмотрено положение, ограничивающее количество поездок россиян и белорусов на родину.