Сейм рассмотрит, следует ли освобождать от НДС часть получаемой Литвой военной помощи

Проект Закона о благотворительности и поддержке, подготовленный Министерством обороны, был единогласно поддержан после его внесения во вторник.
Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.
Согласно закону, оборот оружия, военной техники, боеприпасов и другой техники в силу их характеристик ограничивается потребностями общественной безопасности.
Хотя эти товары не облагались НДС до 2022 года, к части контрактов, заключенных в 2022-2023 годах, применялся дополнительный налог, поскольку в настоящее время никакие товары военного назначения, имеющие статус предметов ограниченного обращения, не могут рассматриваться как поддержка или благотворительность.
Учреждения, подведомственные Литовской системе охраны края и Министерству внутренних дел (МВД), регулярно получают поддержку от иностранных партнеров в виде оружия, боеприпасов, другой техники военного назначения, техники для проведения судебно-медицинской экспертизы и обучения, связанного с применением этих товаров.
По данным ведомства, масштабы поддержки растут из-за вторжения России в Украину – в 2022 году США предоставили литовским учреждениям продукции военного назначения примерно на 91 млн долларов, в прошлом году – более чем на 108 млн долларов.
Предлагается не облагать НДС те товары ограниченного оборота, которые необходимы для деятельности в сфере национальной безопасности и обороны, правоохранительной деятельности и превенции преступности.
По подсчетам, Минфин должен ежегодно выделять до 20 млн евро дополнительных ассигнований учреждениям системы охраны края, которые должны платить НДС, поэтому изменения позволили более экономно использовать бюджетные средства и снизили бюрократическую нагрузку на учреждения.
Законопроект рассмотрят Комитет по бюджету и финансам и Комитет по национальной безопасности и обороне, в зал пленарных заседаний он должен вернуться в октябре.