Сейм рассмотрит резолюцию о повышении зарплат учителям

Члены парламентской оппозиции, подписавшие резолюцию, призывают Правительство принять решение о повышении заработной платы, предусмотренной в соглашении политических партий – 130% средней заработной платы (СЗП) для педагогов и 150% СЗП для ученых и исследователей.

В резолюции также призывают к скорейшему достижению соглашения о выполнении требований бастующих работников образования и подготовке плана реализации на основе ресурсов.

Кроме того, оппозиционные члены Сейма просят обеспечить выплату заработной платы работникам образования, участвующим в забастовке.

C 29 сентября по 12 октября проходила активная забастовка педагогов, организованная профсоюзом работников образования.