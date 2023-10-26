Сейм рассмотрит резолюцию о повышении зарплат учителям

 
ELTA
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Pervargę ir nemotyvuoti mokytojai.
Pervargę ir nemotyvuoti mokytojai.
ФОТО: Shutterstock

В четверг Сейм рассмотрит подготовленную оппозицией резолюцию относительно заработной платы работников образования, завершения переговоров по забастовке учителей и обеспечения заработной платы бастующим.

Члены парламентской оппозиции, подписавшие резолюцию, призывают Правительство принять решение о повышении заработной платы, предусмотренной в соглашении политических партий – 130% средней заработной платы (СЗП) для педагогов и 150% СЗП для ученых и исследователей.

В резолюции также призывают к скорейшему достижению соглашения о выполнении требований бастующих работников образования и подготовке плана реализации на основе ресурсов.
Кроме того, оппозиционные члены Сейма просят обеспечить выплату заработной платы работникам образования, участвующим в забастовке.

C 29 сентября по 12 октября проходила активная забастовка педагогов, организованная профсоюзом работников образования.

12 октября, после того как забастовка перешла в пассивную фазу, учителя вернулись к работе в классах. Однако вернуться к активной забастовке планируется 22 ноября.

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