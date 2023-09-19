Сейм рассмотрит поправки к закону о курсах мобилизации и гражданского сопротивления для госслужащих

Во вторник после внесения за проект, представленный председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринасом Кащюнасом, проголосовали 105 депутатов Сейма, никто не был против, 9 парламентариев воздержались. В зале пленарных заседаний Сейма после рассмотрения комитетами поправки к закону должны вновь появиться 23 ноября.
По мнению председателя КНБО Л. Кащюнаса, знания о мобилизации и гражданском сопротивлении должны получить все 300 тыс. госслужащих.
Поправки к закону предусматривают, что государственные служащие, ранее не проходившие программы подготовки к мобилизации, гражданскому сопротивлению во время мобилизации и военного времени, должны пройти данную программу в течение года со дня принятия на должность государственного служащего в соответствии с порядком, установленном Правительством или уполномоченным им органом.
По словам Л. Кащюнаса, за обучение будет отвечать Департамент гражданского сопротивления и мобилизации Министерства обороны. По словам политика, после прохождения не предлагается сдавать экзамен. Политик признает, что на начальном этапе может возникнуть нехватка инструкторов, то есть учителей. По его мнению, понадобится поддержка Союза стрелков, также могут быть привлечены резервисты.
Ожидается, что предложенные поправки к закону помогут обеспечить информированность большей части населения о гражданском сопротивлении, готовности к мобилизации и военному положению.
Новая редакция Закона о государственной службе, принятая Сеймом 25 мая этого года, не предусматривает вводную подготовку к мобилизации и гражданскому сопротивлению для всех государственных служащих.