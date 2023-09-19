Сейм рассмотрит поправки к закону о курсах мобилизации и гражданского сопротивления для госслужащих

Во вторник после внесения за проект, представленный председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринасом Кащюнасом, проголосовали 105 депутатов Сейма, никто не был против, 9 парламентариев воздержались. В зале пленарных заседаний Сейма после рассмотрения комитетами поправки к закону должны вновь появиться 23 ноября.

По мнению председателя КНБО Л. Кащюнаса, знания о мобилизации и гражданском сопротивлении должны получить все 300 тыс. госслужащих.

Поправки к закону предусматривают, что государственные служащие, ранее не проходившие программы подготовки к мобилизации, гражданскому сопротивлению во время мобилизации и военного времени, должны пройти данную программу в течение года со дня принятия на должность государственного служащего в соответствии с порядком, установленном Правительством или уполномоченным им органом.