Сейм рассматривает предложение о продлении ограничений для граждан России и Беларуси еще на один год

После внесения поправки в Закон об ограничительных мерах были одобрены консенсусом.

Заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, представивший законопроект, объясняя причины, по которым предлагается продлить применение санкций, отметил, что обстоятельства и геополитическая ситуация с прошлого года совершенно не изменились. Поэтому, по его словам, важно и дальше должным образом управлять потенциальными рисками для безопасности страны.

"Агрессия продолжается, гибнут мирные жители, гражданская инфраструктура подвергается нападениям – вы это прекрасно знаете. Поэтому, в ответ на продолжающуюся войну и на то, что эти действия оказывают драматическое влияние не только на Украину, но и на Европу и нашу безопасность, мы представляем этот законопроект", - сказал Й. Сурвила с трибуны зала пленарных заседаний Сейма.