Чрезвычайное положение, как и до сих пор, будет действовать на участках литовской границы вблизи государственной границы с Беларусью и Калининградской областью Российской Федерации, а также в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории литовского приграничья.

Срок действия аналогичного решения, принятого в сентябре, истекает 16 декабря.

"Чрезвычайное положение вводится в связи с беспрецедентной мобилизацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против соседнего государства - Украины и вызвали гуманитарный и миграционный кризис", — говорится в документе.

В нем отмечается, что российская агрессия угрожает безопасности НАТО, государств-членов Европейского Союза и других европейских государств, а также ставит под угрозу основные интересы национальной безопасности Литвы.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что ситуация вокруг Литвы не изменилась, российская агрессия против Украины продолжается.

"Предлагается продлить ситуацию, потому что ничего не изменилось, ничего не улучшилось, стало только хуже, на территории Беларуси появились дополнительные российские силы, и говорить о том, что ситуация с безопасностью как-то улучшилась, действительно нет оснований", — подчеркнула премьер-министр.

Как и в действующем постановлении Сейма, новое предусматривает, что граждане России, не соответствующие критериям правительства, более не будут допущены на территорию Литвы.

Согласно соглашению между странами Балтии и Польшей, с сентября только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны могут пересекать внешнюю границу Европейского Союза (ЕС).

На белорусов такие требования не распространяются. Они, как и россияне, по-прежнему подлежат более строгому порядку выдачи виз, то есть заявления на получение визы от этих иностранцев больше не принимаются, за исключением случаев, когда они осуществляются при посредничестве Министерства иностранных дел.

Граждане России по-прежнему могут путешествовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

В постановлении также сохранено положение, закрепляющее политику разворота мигрантов, согласно которой иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть допущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

Представители оппозиции в Сейме предлагают создать специальную комиссию по контролю за чрезвычайными ситуациями. Ранее такая инициатива была отклонена в парламенте.

Общенациональное чрезвычайное положение было введено 24 февраля после того, как Россия начала войну против Украины, и ранее дважды продлевалось. С сентября этот режим ограничен и применяется уже не на всей территории Литвы, а на границе с Россией и Беларусью и в пограничных пунктах пропуска.

В ноябре прошлого года на границе с Беларусью было объявлено чрезвычайное положение из-за волны нелегальной миграции. Это продолжалось до середины января.