Сейм принял резолюцию по саммиту НАТО: призывает официально пригласить Украину присоединиться к Альянсу

Особое внимание также уделяется Украине – лидеров Альянса призывают на Вильнюсском саммите официально пригласить Киев присоединиться к членам блока.

"Я думаю, что эта резолюция будет самой амбициозной резолюцией парламента НАТО, которую вы увидите до саммита НАТО. Покажите мне хотя бы один парламент, который (...) скажет, что Украину надо пригласить в НАТО через 3 месяца", - с трибуны Сейма сказал представивший проект резолюции председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис.

"Братья и сестры, нам нужно будет очень серьезно поработать, чтобы это стало не только заявлением нашего парламента, но и заявлением поляков, шведов и всех других наших друзей, особенно в больших столицах", - подчеркнул консерватор.

В резолюции предусматривается, что Вильнюс будет добиваться "значительного укрепления обороны и сдерживания Балтийского региона и всей восточной части НАТО", реализуя обязательства, принятые в прошлом году в Мадриде относительно дислокации военных единиц бригадного размера. Также целью является укрепление интегрированной воздушной и противоракетной обороны "путем обеспечения слаженного перехода от воздушной полиции к воздушной обороне".

Особое внимание также уделяется Украине – указывается обязательство поддерживать Киев практическими мерами, включая политическую поддержку НАТО и признание того, что в Вильнюсе необходимо пригласить Украину стать официальным членом Альянса. Однако ожидается, что Киев станет частью НАТО после подписания протоколов о вступлении и начала процесса ратификации, "когда для этого будут условия".

"Это было бы стратегическим решением НАТО для достижения мира в Украине и Европе", - говорится в резолюции.

Среди целей также названо вступление Швеции в НАТО, а также стремление значительно увеличить оборонные ассигнования государств-членов Альянса, выделяя не менее 2 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

Отдельный пункт также предусмотрен для укрепления практического сотрудничества между НАТО и странами-партнерами в Индийско-Тихоокеанском регионе.

ELTA напоминает, что встреча стран блока на высшем уровне состоится в Вильнюсе 11-12 июля с. г. Повестка саммита в Вильнюсе будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны и сдерживания Альянса и увеличении поддержки Украины.