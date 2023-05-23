За начало процесса импичмента проголосовали 65 членов Сейма, против – 25, воздержались 16 парламентариев.
Если Конституционный суд признает П. Гражулиса виновным, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.
ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная парламентская комиссия по расследованию решила, что данных для начала процесса импичмента члену Сейма П. Гражулису достаточно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение депутатов – новые дороги будут платными: не хочешь платить, поезжай в объезд
В Литве предлагают проложить новые дороги, за которые...
Прощаясь с Алмой Адамкене, президент не смог сдержать слез: она напоминала мне мою мать
Во время церемонии прощания с бывшей первой леди Литвы...
Эфир Delfi: ситуация в Белгородской области, "похороны" Сталина в Вильнюсе
22 мая в Белгородскую область зашли бойцы Русского...
Начато расследование в связи с уничтожением векового дуба в Вильнюсе
Прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры получили...
Литва заморозила имущество россиян и белорусов на сумму 80 млн. евро: ищут возможность конфискации
Кедайняйский завод Lifosa – одна из самых известных...