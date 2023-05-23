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Во вторник Сейм принял решение начать процесс импичмента парламентарию Пятрасу Гражулису. Процесс импичмента передан Конституционному суду на дальнейшее рассмотрение.
Petras Gražulis
Petras Gražulis
© ELTA / Julius Kalinskas

За начало процесса импичмента проголосовали 65 членов Сейма, против – 25, воздержались 16 парламентариев.

Если Конституционный суд признает П. Гражулиса виновным, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная парламентская комиссия по расследованию решила, что данных для начала процесса импичмента члену Сейма П. Гражулису достаточно.

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