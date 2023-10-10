Сейм принял поправки: повысили самостоятельность медсестер

Принятый проект поправок к закону предусматривает передачу расширенных обязанностей медсестрам и акушерам с одновременным снижением административной нагрузки на врачей.
"Самое главное – снизить административную нагрузку на врачей и пациентов. Пандемия показала, что некоторые вещи, например, когда медсестрам разрешили назначать анализы и некоторые лекарства, подтвердились", – заявил председатель Комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас.
"Этот закон призван дать больше прав медсестрам, разрешить продлевать назначенные лекарства лицам с хроническими заболеваниями, если эти лекарства эффективны, а также дать право выписывать определенные направления на консультации, дать право назначать определенные анализы", – добавил депутат Сейма.
Тем не менее, дополнительное финансирование этих изменений пока не предусмотрено. Тот факт, что средства на возмещение возросшей нагрузки на медсестер не предусмотрены, подвергся резкой критике со стороны оппозиции. Однако, по словам А. Матуласа, в настоящее время в Сейме решается вопрос о надлежащей оплате этих дополнительных обязанностей медсестер.
"Сейм будет искать и ищет возможности соответственно повысить определенные ставки, чтобы увеличить зарплаты медсестер в связи с возросшей нагрузкой", – заявил А. Матулас на заседании Сейма.