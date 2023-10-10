Сейм принял поправки: повысили самостоятельность медсестер

"Этот закон призван дать больше прав медсестрам, разрешить продлевать назначенные лекарства лицам с хроническими заболеваниями, если эти лекарства эффективны, а также дать право выписывать определенные направления на консультации, дать право назначать определенные анализы", – добавил депутат Сейма.

Тем не менее, дополнительное финансирование этих изменений пока не предусмотрено. Тот факт, что средства на возмещение возросшей нагрузки на медсестер не предусмотрены, подвергся резкой критике со стороны оппозиции. Однако, по словам А. Матуласа, в настоящее время в Сейме решается вопрос о надлежащей оплате этих дополнительных обязанностей медсестер.