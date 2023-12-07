Сейм примет решение об импичменте депутата Гражулиса 18 декабря

76 членов Сейма поддержали проект постановления, представленный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, против выступили 12 парламентариев, 6 воздержались.

"Дата рассмотрения должна быть назначена не ранее, чем через 7 дней после дня заседания, на котором эта дата установлена – т. е. с сегодняшнего заседания. В проекте постановления предлагается рассмотреть возможность лишения мандата члена Сейма Петраса Гражулиса как члена Сейма, 18 декабря 2023 года в 14.00 час", - озвучила предложение В. Чмилите-Нильсен.

Напоминая о процедуре импичмента, лицо, подвергнутое импичменту, имеет право участвовать в заседании Сейма самостоятельно или через своего адвоката. Оно имеет право иметь нескольких адвокатов.

Если П. Гражулис или его адвокаты не присутствовали на заседании без уважительных причин, их отсутствие не помешало бы рассмотрению дела об импичменте в Сейме.