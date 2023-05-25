За это предложение проголосовали 68 членов Сейма, против – 27, воздержались 16 парламентариев.
Если П. Гражулис будет признан виновным в порядке импичмента, он лишится мандата депутата Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.
ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная парламентская комиссия по расследованию решила, что данных для начала процесса импичмента члену Сейма П. Гражулису достаточно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Содра": средние доходы "на руки" в Литве 1192 евро, стало больше людей с большими зарплатами
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы...
Ценовой войны в Литве пока нет: торговцы объявляют акции
Торговые сети в Литве постоянно объявляют акции и...
Президента удивили сомнения консерваторов в прозрачности его предвыборной кампании
Президент Литвы Гитанас Науседа , в ответ на вопросы...
Президент: если Сейм примет решение идти по пути досрочных выборов, главное этот вопрос решить быстро
Президент Гитанас Науседа говорит, что если Сейм...
Экс-президент Валдас Адамкус благодарит за оказанное внимание и соболезнования
Экс-президент Валдас Адамкус благодарит за...