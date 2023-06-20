Сейм после обсуждения одобрил запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет

"Сегодня мы идем по этому пути – запрещаем подсластители, а затем дойдем до полного запрета этих электронных сигарет. Я действительно поддерживаю этот проект и буду продолжать, чтобы их вовсе не осталось", – заявила депутат Лайма Нагене на заседании Сейма.
В проекте предлагается установить запрет на выпуск в обращение ароматизированных электронных сигарет, за исключением табачного запаха и/или вкуса.
"Существующее регулирование является недостаточным и дает возможность субъектам бизнеса обходить запреты, поставляя на рынок электронные сигареты с определенными ароматическими и (или) вкусовыми свойствами, за исключением табака", — говорится в пояснительной записке проекта.
По мнению автора проекта, парламентария Витаутаса Кернагиса, вполне вероятно, что это снизит привлекательность электронных сигарет и наполнителей, а также позволит избежать разного толкования положений закона.
Однако член парламентской фракции партии труда Ева Качинскайте-Урбонене не поддержала проект, отметив, что такое правовое регулирование не будет эффективным, так как ароматизированные электронные сигареты можно ввозить из соседних стран.
"Я думаю, что этот законопроект — еще один пример того, как правовое регулирование в принципе не будет работать. Во-первых, потому что у нас открытые границы и через них привозятся различные вкусы и запахи, а также подсластители в различных курительных веществах", — сказала И. Качинскайте-Урбонене.
"Во-вторых, потому что вещества присылаются. Но что хуже всего, так это то, что продолжение запретительной политики предыдущего правительства в принципе провоцирует варианты похуже, когда несовершеннолетние сами смешивают, сами занимаются производством, что влечет за собой серьезные и очень негативные последствия для здоровья", — подчеркнула политик.
Законопроект также предлагает установить возможность указать в подзаконных актах конкретные допустимые химические вещества, придающие электронным сигаретам и наполнителям для электронных сигарет вкус и запах табака, а также указывать CAS-номера этих веществ.
"Это ограничит возможность субъектам бизнеса обходить законодательные запреты и ограничит возможность поставки электронных сигарет и их наполнителей с определенными нетабачными ароматическими и/или вкусовыми свойствами на рынок", — говорится в пояснительной записке.