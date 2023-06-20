Сейм после обсуждения одобрил запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет

"Сегодня мы идем по этому пути – запрещаем подсластители, а затем дойдем до полного запрета этих электронных сигарет. Я действительно поддерживаю этот проект и буду продолжать, чтобы их вовсе не осталось", – заявила депутат Лайма Нагене на заседании Сейма.

В проекте предлагается установить запрет на выпуск в обращение ароматизированных электронных сигарет, за исключением табачного запаха и/или вкуса.

"Существующее регулирование является недостаточным и дает возможность субъектам бизнеса обходить запреты, поставляя на рынок электронные сигареты с определенными ароматическими и (или) вкусовыми свойствами, за исключением табака", — говорится в пояснительной записке проекта.

По мнению автора проекта, парламентария Витаутаса Кернагиса, вполне вероятно, что это снизит привлекательность электронных сигарет и наполнителей, а также позволит избежать разного толкования положений закона.