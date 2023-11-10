Сейм отклонил предложение о продлении льготы для ресторанов и кафе до 2026 года

Данные поправки к закону, внесенные в четверг старостой фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Аушриней Норкене, не получили одобрения Сейма на стадии внесения. Их поддержали 44 депутата Сейма, против – 47, воздержались – 17 депутатов. Депутаты Сейма не согласились с доработкой проекта и приняли решение его отклонить.
Внося поправку к закону о НДС, депутат А. Норкене подчеркнула положительный эффект 9% ставки НДС, действующей с 1 июля 2021 г., на литовскую экономику.
"Предлагаем продлить эту льготу хотя бы на 3 года, это оказало положительное влияние на экономику, спасло от банкротства, стимулировало уплату всех налогов", – сказала депутат Сейма.
По ее словам, предприятия общественного питания отмечали постоянный реальный рост оборота, которого не было в других странах Балтии со стандартной ставкой НДС.
Депутат Сейма Рита Тамашунене отметила, что льгота по НДС способствует привлечению туристов. "Польза от льготы по НДС больше, чем от ее упразднения. Этот сектор доказал, что способен улучшить имидж нашего государства, оказывать качественные услуги", – сказала Р. Тамашунене.
Авторы поправки к закону о НДС отмечают, что 23 из 27 стран Евросоюза применяют постоянную льготную ставку НДС к предприятиям общественного питания.
Однако подобные доводы оппозиции не убедили правящих. Парламентарии прислушались к доводам министра финансов Гинтаре Скайсте о потере бюджетных средств и решили отклонить проект.
Нынешняя льготная 9-процентная ставка НДС для предприятий общественного питания действует временно – до 31 декабря 2023 г.