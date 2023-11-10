Сейм отклонил предложение о продлении льготы для ресторанов и кафе до 2026 года

Данные поправки к закону, внесенные в четверг старостой фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Аушриней Норкене, не получили одобрения Сейма на стадии внесения. Их поддержали 44 депутата Сейма, против – 47, воздержались – 17 депутатов. Депутаты Сейма не согласились с доработкой проекта и приняли решение его отклонить.

Внося поправку к закону о НДС, депутат А. Норкене подчеркнула положительный эффект 9% ставки НДС, действующей с 1 июля 2021 г., на литовскую экономику.

"Предлагаем продлить эту льготу хотя бы на 3 года, это оказало положительное влияние на экономику, спасло от банкротства, стимулировало уплату всех налогов", – сказала депутат Сейма.

По ее словам, предприятия общественного питания отмечали постоянный реальный рост оборота, которого не было в других странах Балтии со стандартной ставкой НДС.