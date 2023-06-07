Сейм одобрил законопроект о запрете пушного бизнеса

За законопроект проголосовали 79 членов Сейма, против 11, воздержались 30 парламентариев. После одобрения инициативы будет уведомлена Еврокомиссия, процесс продлится 3 месяца. Если у комиссии не будет замечаний, законопроект будет возвращен в Сейм для окончательного принятия.

Законопроект направлен на запрет с 1 января 2024 выращивания, разведения и убийства животных с целью получения прибыли от их меха, предоставляя звероводам переходный период для прекращения этой деятельности, также, выделяя компенсации. С 1 января 2027 г. вступит в силу запрет на разведение пушных зверей.

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Для тех, кто прекратит эту деятельность, Комитет по окружающей среде предусматривает принцип ступенчатой компенсации: после закрытия бизнеса в 2024 году они будут получать по 3 евро за каждое животное, в 2025 году – по 2 евро, а после ухода с рынка в 2026 году – 1 евро.

Всем, кто занимался разведением пушных зверей, будет предоставлена возможность получать государственное финансирование на управление бывшим в употреблении оборудованием, которые больше нигде нельзя использовать для других целей. Планируется предоставление компенсаций из государственного бюджета тем, кто работал на фермах данного типа.

Организация по защите прав животных: Литва готова попрощаться с этой отраслью

Глава зоозащитной организации "Пустые клетки" (Tušti narvai) Габриэле Вайткявичюте считает, что такое решение членов Сейма еще раз доказывает, что Литва готова попрощаться с индустрией, которая истязает животных ради украшения, ради помпона на шапке или воротнике.

За две недели до голосования организация "Пустые клетки" объявила акцию "Напиши члену Сейма", призывая общественность направлять письма членам Сейма. По словам Г. Вайткявичюте, за последние две недели им было отправлено почти 19 тыс. писем, призывающих голосовать за запрет звероферм.