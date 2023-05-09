Сейм одобрил взнос солидарности банков

На стадии принятия за законопроект проголосовали 103 члена Сейма, против – 12, воздержались 13 парламентариев.

В ходе пленарного заседания также рассматривалось предложение парламентария Пятраса Гражулиса – чтобы средства с взноса солидарности были направлены не только на военную мобильность и инфраструктуру, но и на компенсирование 50-проц. от процентной ставки по кредиту жителей на строительство или приобретение первого жилья.

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Эту инициативу Сейм не одобрил – проголосовали за 55 членов Сейма, против – 56, воздержались 13 парламентариев.

В законопроекте предлагалось определить размер временного взноса солидарности, который применяется в связи с применением мер государственной поддержки по стимулированию экономики, инфляцией и изменением направления денежной политики, после формирования непредвиденного значительного финансового результата, цель использования полученных средств, порядок исчисления, декларирования, уплаты и администрирования временного взноса солидарности.

Средства, полученные от временного взноса солидарности, будут использовать для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

Инициаторы утверждают, что в силу исключительных обстоятельств, обусловленных изменившейся геополитической ситуацией после того, как 24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала войну в Украине, для ускорения развертывания оборонных сил союзников по НАТО в Литве, необходимость финансирования адаптации и/или создания военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения (гражданского и военного назначения), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны, значительно возросла.

Прогнозируется, что после реализации законов по вероятному сценарию в госбюджет в 2023 году поступит около 130 млн евро, в 2024 году – около 230 млн евро, а в 2025 году – около 50 млн евро.

Временный взнос солидарности будет применяться ко всем кредитным организациям, за исключением 400 млн евро, т. е. 1 проц. от порога всех вкладов резидентов, однако к базе применяется коэффициент, отражающий долю деятельности каждого кредитного учреждения в Литве. Таким образом принимается во внимание, что данная нетипичная ситуация сформировалась в основном из-за несовершенства экономических процессов, деятельности и рынка в Литве, а не из-за бизнес-решений финансовых учреждений.

Премьер-министр: принятый временный взнос солидарности не позволит акционерам банков заработать троекратную незапланированную прибыль

После того, как во вторник Сейм окончательно утвердил временный банковский взнос солидарности, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что разработанная Правительством временная модель налогообложения банков не является популистской и была выбрана в ответ на сложившуюся нетипичную ситуацию в отрасли.

По словам премьер-министра, Правительству предстояло решить: разрешить ли акционерам банков обогатиться или же направить незапланированные потоки доходов в важные для государства отрасли, в данном случае на национальную оборону.

"Для того чтобы это произошло, есть две опции: либо позволить акционерам банков заработать примерно в три раза больше прибыли на этой совершенно нетипичной ситуации — банки только что огласили итоги первого квартала, прирост действительно впечатляет — либо установить определенный сбор и на эти средства сделать что-то не просто популистское (разделить тех или иных и перессорить слои общества друг с другом), а решать те проблемы, которые в Литве являются основополагающими, за которые Литва сейчас платит неоправданно высокую цену за свой долг, за некоторый скептицизм инвесторов и т. д.", – заявила во вторник журналистам в Сейме И. Шимоните.

"Это оборонный потенциал, которые мы сейчас и развиваем, в данный момент. Просто совпадает по времени, такое предложение выдвинуло Правительство. Я понимаю, что банки этим недовольны, но, с другой стороны, мне кажется, что здесь есть некий моральный вопрос", — отметила она.

Премьер еще раз пояснила, что из-за резкого повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) для сдерживания инфляции в еврозоне, коммерческие банки стали получать большие доходы по депозитам, хранящимся в ЕЦБ, а не от своей собственной деятельности.

"Банковский сектор внезапно стал получать доход, который банки не ожидали, не планировали и не рассчитывали получить, они этот доход не заработали в том смысле, что продали больше услуг или более качественных услуг или как-то иначе заработали этот доход, работая эффективнее. Это просто такой гарантированный поток доходов", — пояснила глава Правительства.

По словам премьер-министра, "было бы идеально", если бы ЕЦБ отреагировал на сложившуюся ситуацию или же сами коммерческие банки приняли меры.

Планируется, что после реализации законов по вероятному сценарию в госбюджет в 2023 году поступит около 130 млн евро, в 2024 году – около 230 млн евро, а в 2025 году — около 50 млн евро.

На этапе принятия за подготовленный Министерством финансов и Банком Литвы проект закона о временном банковском взносе солидарности проголосовали 103 члена Сейма, принимавших участие в голосовании, 12 проголосовали против и 13 воздержались.