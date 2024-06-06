Сейм одобрил вето президента Литвы: расширены критерии для участия в тендерах НАТО

Глава страны предложил дополнить регулирование и включить условие о том, что декларация надежности выдается в случае, если юридическое лицо, претендующее на участие в тендерах НАТО, или связанные с ним лица не были признаны нарушившими международные санкции или ограничительные меры за последние 3 года.