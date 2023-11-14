Сейм одобрил в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нелегальное трудоустройство

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Во вторник Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) внесло в Сейм проект поправок к Закону о занятости, Гражданскому процессуальному кодексу и сопутствующим правовым актам с целью ужесточения наказания за нелегальную работу.

Наряду с этим пакет поправок предлагает снизить отчисления для должников с низкими зарплатами.

В ходе голосования, в первом чтении, за инициативу проголосовали 113 парламентариев, воздержались – 12, против был один.

Согласно предложению министерства, штрафы за нелегальное трудоустройство лица будут доходить до 2-3% последнего совокупного годового дохода компании за последний финансовый год.

Минимальный штраф составит 3 минимальных месячных зарплаты (ММЗ) – 2772 евро, максимальный – 0,5 млн евро.

За повторные нарушения предусмотрен штраф в размере 5% от суммы оборота, минимальный размер которого составит 6 ММЗ (5544 евро), максимальный – 1 млн евро.

Легальное трудоустройство лица, ранее работавшего нелегально, с выплатой ему зарплаты в размере не менее 3 ММЗ влечет за собой минимальный штраф.

По мнению разработчиков поправок, нынешние штрафы не отпугивают работодателей от нелегального трудоустройства, поскольку "назначенный штраф, по сравнению с полученной выгодой, незначителен".

В министерстве также уверяют, что за счет ужесточения порядка больше людей будет трудоустроено легально, следовательно инспекторы будут фиксировать меньше нарушений, связанных с нелегальной работы, сократится и количество назначаемых штрафов.

В Министерстве социальной защиты и труда также подчеркивают, что санкции не ужесточались уже более 10 лет.

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