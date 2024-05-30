Сейм одобрил создание агентства, которое будет заботиться о материальных нуждах мигрантов

Закон предусматривает, что правительство назначит учреждение, обязанное заботиться о материальных условиях жизни просителей убежища в Литве. Это агентство будет управлять местами временного размещения мигрантов, заботиться об их транспортировке до места размещения, медицинском осмотре и уходе, а также оказывать юридические и переводческие услуги.

Как предусматривается, мигранты, пересекшие границу и обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища в пограничных пунктах пропуска, транзитных зонах или вскоре после незаконного пересечения государственной границы, будут размещены в месте временного размещения, деятельность которого будет контролироваться назначенным правительством учреждением. Мигранты будут жить в таких учреждениях до тех пор, пока не будет принято решение об их допуске в Литву. Кроме того, закон предусматривает, что мигранты не будут размещаться на пограничных пунктах пропуска, в транзитных зонах или Службе охраны государственной границы (СОГГ).