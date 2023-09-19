Сейм одобрил проект импичмента Жемайтайтиса

За проект импичмента проголосовали 70 депутатов Сейма, против и воздержавшихся не было.
Большая часть оппозиции в голосовании не участвовала. Тем не менее свою поддержку данной инициативы выразили члены оппозиционной фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Альгирдас Сисас, Юлюс Сабатаускас и Довиле Шакалене, а также члены Демократической фракции "Во имя Литвы" Рима Башкене, Томас Томилинас и Линас Кукурайтис.
Председателем комиссии по импичменту назначен член фракции консерваторов Артурас Валинскас. Комиссии поручено завершить работу к 10 октября.
"Сегодня на самом деле довольно печальный день для литовского парламентаризма. Печально от того, что нам вообще приходится рассматривать процедуру импичмента члена Сейма, который своими активными действиями предположительно разжигал ненависть, подстрекал к антисемитизму и национальной розни", – так на заседании Сейма представил проект импичмента депутат от фракции консерваторов Андрюс Вишняускас.
"Совершив эти недостойные действия, член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис грубо нарушил Конституцию и данную присягу члена Сейма", – подчеркнул парламентарий.
Политик подчеркнул, что любые проявления антисемитизма необходимо пресекать "здесь и сейчас".
"Внесение этого импичмента и постановление очень четко конституционно обоснованы. Не сомневаюсь, что парламентарий, против которого запускается импичмент, попытается жонглировать аргументами свободы слова и свободы мандата", – заявил А. Вишняускас.
"Забегая наперед хочу подчеркнуть, что статья 25 Конституции предусматривает право каждого иметь свои собственные убеждения и выражать их. Однако в части 4 той же статьи отцы нашей Конституции четко говорят, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями, национальным, расовым, религиозным и всеми другими формами насилия и разжигания ненависти", добавил он.
Между тем, инициатива правящих подверглась критике со стороны оппозиции. Староста Смешанной парламентской группы Агне Ширинскене поднимала вопрос о том, как разработчики проекта видят создание комиссии по импичменту, если в ней не будут участвовать представители оппозиционных фракций.
"Как вы себя чувствуете, реализуя импичмент, по сути, без делегированных в комиссию членов оппозиции? (...) Ни одна оппозиционная фракция не делегировала туда своих членов, тем самым ясно дав понять, что в таком вашем цирке они не участвуют", – выразила свою позицию А. Ширинскене.
Парламентарий также отметила, что инициированный правящими импичмент "шит белыми нитями", поскольку отсутствует юридическое основание.