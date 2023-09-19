Сейм одобрил проект импичмента Жемайтайтиса

"Сегодня на самом деле довольно печальный день для литовского парламентаризма. Печально от того, что нам вообще приходится рассматривать процедуру импичмента члена Сейма, который своими активными действиями предположительно разжигал ненависть, подстрекал к антисемитизму и национальной розни", – так на заседании Сейма представил проект импичмента депутат от фракции консерваторов Андрюс Вишняускас.

Большая часть оппозиции в голосовании не участвовала. Тем не менее свою поддержку данной инициативы выразили члены оппозиционной фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Альгирдас Сисас , Юлюс Сабатаускас и Довиле Шакалене , а также члены Демократической фракции "Во имя Литвы" Рима Башкене , Томас Томилинас и Линас Кукурайтис . Председателем комиссии по импичменту назначен член фракции консерваторов Артурас Валинскас. Комиссии поручено завершить работу к 10 октября.

За проект импичмента проголосовали 70 депутатов Сейма, против и воздержавшихся не было.

Политик подчеркнул, что любые проявления антисемитизма необходимо пресекать "здесь и сейчас".

"Внесение этого импичмента и постановление очень четко конституционно обоснованы. Не сомневаюсь, что парламентарий, против которого запускается импичмент, попытается жонглировать аргументами свободы слова и свободы мандата", – заявил А. Вишняускас.

"Забегая наперед хочу подчеркнуть, что статья 25 Конституции предусматривает право каждого иметь свои собственные убеждения и выражать их. Однако в части 4 той же статьи отцы нашей Конституции четко говорят, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями, национальным, расовым, религиозным и всеми другими формами насилия и разжигания ненависти", добавил он.