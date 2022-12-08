Сейм одобрил продление чрезвычайного положения

За проект проголосовали 73 члена Сейма, против – 8, воздержались 34 парламентария.
А. Билотайте с трибуны Сейма утверждала, что продление чрезвычайного положения необходимо.
"Действия военной агрессии и военные преступления России в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки Российской Федерации на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике Российской Федерации. Речь идет о возможных диверсиях на Белорусской АЭС", - сказала министр.
По ее словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что в Беларуси продолжают концентрироваться российские солдаты и вооружение.
"Для белорусского и российского режимов созданы благоприятные условия для проведения гибридных атак против Литовской Республики", - сказала министр.
"Мы видим, что угрозы представляют риск интересам нашей национальной безопасности и спокойствию общества, и это является основанием для введения чрезвычайного положения", - отметила А. Билотайте.
В последнее время белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республики – в этом году в Литву не было допущено почти 11 000 мигрантов. Белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляют их на территорию Литвы.
В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже применяемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе.
По-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей приостановлена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел.
Министерство отмечает, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения Литовская армия подключается в порядке, установленном Законом об организации системы охраны края и военной службе Литвы.
В настоящее время чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.
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